تدعو وزارة الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد إيران، وتعويض الأضرار الناتجة عن انتهاك السيادة، وفق القرار 2817.

أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً رسمياً الثلاثاء، مطالبة فيه مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات حازمة ورادعة لضمان التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوقف كافة هجماتها الموجهة ضد المملكة. جاء هذا الطلب الرسمي في أعقاب تأكيد القوات الجوية البحرينية اعتراضها وتدمير موجات جديدة من الهجمات الجوية الإيرانية التي استهدفت أجواء البلاد، مما يسلط الضوء على التصعيد المستمر في المنطقة.

التفاصيل الفنية للهجوم والدفاع الجوي

أوضح تلفزيون البحرين في وقت سابق من نفس اليوم أن منظومات الدفاع الجوي المتطورة اعترضت هجمات جوية إيرانية دقيقة، دون تقديم تفاصيل فنية إضافية حول طبيعة الصواريخ أو الطائرات المسيرة المستخدمة أو النتائج المباشرة لاشتباكات الدفاع. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طائرات مسيرة قتالية استهدفت فجراً منظومة رادارية تابعة للقوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة الشيخ عيسى، وهو ما نفته القيادة المركزية الأمريكية مؤكدة اعتراضها لهذه المسيرات دون حدوث إصابات.

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الموقف القانوني والمطالب الإيرانية

وصفت الخارجية البحرينية هذه الهجمات بأنها انتهاك صارخ للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي، مما يهدد الأمن الإقليمي ويتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأشارت الوزارة بوضوح إلى دعم إيران للجماعات الوكيلة في المنطقة، بما في ذلك الجماعة الحوثية في اليمن، ودعت المجلس الدولي إلى إلزام طهران بوقف تهديداتها لحركة الملاحة البحرية والجوية، والمساءلة القانونية الكاملة عن هذه الأفعال.

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التزامات التعويضات والقرارات الدولية

شددت المملكة على ضرورة جبر الأضرار الناجمة عن الهجمات، مطالبة إيران بدفع التعويضات المالية وفقاً للقانون الدولي وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي تم تبنيه في 11 مارس الماضي. هذا القرار أدان بشدة الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن، وألزم طهران بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات، مما يعزز المطالبة الحالية بالمسائلة المالية والقانونية.

التداعيات الإقليمية والاستعدادات المستقبلية

في سياق التوترات الإقليمية الأوسع، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير الماضي، مما دفع طهران للرد بهجمات استهدفت إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في دول عربية مجاورة. منذ يوليو الماضي، تتجدد المواجهات بين واشنطن وطهران من حين لآخر، وسط استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء النزاع وتقليل التداعيات الخطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.