أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إنذار خطر ثانٍ السبت، وسط تصعيد هجمات إيران واستهداف منشأة صناعية، في ظل تقارير عن ضرب قواعدين عسكريتين أمريكيتين.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية ، السبت، عن إطلاق إنذار ثانٍ بوجود خطر في المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. جاءت هذه التعليمات الحيوية وسط استمرار الهجمات الإيرانية المتكررة على الأجواء البحرينية، مما استدعى تفعيل إجراءات الطوارئ لضمان سلامة الأرواح والممتلكات. دعت الوزارة بشكل صريح الجميع إلى متابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية للحفاظ على السلامة العامة، في ظل استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.

تفاصيل الإنذار والاعتراضات الجوية

على الرغم من وضوح إجراء الإنذار، لم توضح وزارة الداخلية البحرينية طبيعة الخطر المحدد الذي استدعى هذا الإجراء الجديد، nor المناطق الجغرافية التي يشملها الإنذار بدقة. وفي وقت سابق من نفس يوم السبت، أصدرت الداخلية تنبيهاً مماثلاً، مما يشير إلى تكثيف التهديدات الموجهة نحو الأراضي البحرينية. وقد أفاد التلفزيون الرسمي بأن الدفاعات الجوية البحرينية قد تصدت بنجاح لاعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة، مما يدل على جاهزية الأنظمة الدفاعية المحلية لمواجهة هذه الموجات الصاروخية أو الجوية.

Also read نائب رئيس اتحاد الكرة يوضح حقيقة غضب محمد صلاح من تصريحات أبو ريدة

استهداف منشأة مدنية وتقارير فيرس

في تطور مؤسف، مساء يوم السبت، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استهداف منشأة صناعية مدنية جراء هجوم إيراني مباشر. تسبب هذا الهجوم في اندلاع حريق كبير بالموقع الصناعي، مما استدعاء تدخل فرق الدفاع المدني باشرت إجراءات السيطرة على الحريق فوراً. أشارت المعلومات الأولية الصادرة عن السلطات البحرينية إلى وقوع أضرار مادية بالغة في المنشأة، مع التأكيد على عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى هذه اللحظة.

في الوقت ذاته، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، السبت، بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف قاعدتي الشيخ عيسى والجفير العسكريتين الأمريكيتين في البحرين. جاء هذا الهجوم المعلَن ردًا على الهجمات الأمريكية المزعومة ضد إيران، في إطار التصعيد المتبادل بين الطرفين. لم تتضح على الفور نتائج الهجوم الذي تحدثت عنه الوكالة الإيرانية بدقة، مما يترك مجالاً لتضارب التقارير حول الدقة العسكرية لهذا الضرب.

Advertisement

التصعيد التاريخي والدبلوماسية الدولية

لم تكن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها السلطات البحرينية مثل هذه التنبيهات؛ فقد سبقتها تنبيهات مماثلة في 15 و17 و18 نوفمبر الجاري. في 17 و18 نوفمبر، أعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض هجمات جوية إيرانية، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مواقع عسكرية أمريكية في المملكة بطائرات مسيرة. وفي 17 نوفمبر تحديداً، أعلن الحرس الثوري استهداف منظومة رادارية أمريكية بقاعدة الشيخ عيسى الجوية، بينما نفت القيادة المركزية الأمريكية إصابة المنظومة، مما يعكس حدة الدقة في الادعاءات المتبادلة.

إبلاغ مجلس الأمن وتداعيات الوضع

السبت، أعلنت البحرين رسمياً إبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتجدد الهجمات الإيرانية على أراضيها. أكدت المملكة احتفاظها بحق الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي، في ظل استمرار هذا القصف غير المبرر. يأتي ذلك وسط تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وتبادل الهجمات التي طالت منشآت ومواقع عسكرية ومدنية في عدد من دول المنطقة، مما يهدد بتوسيع نطاق النزاع.

في سياق متعلق، حذرت الولايات المتحدة رعاياها في الشرق الأوسط، خلال يوم الجمعة الماضي، من احتمال تصاعد هجمات إيرانية وأخرى لجماعة الحوثي اليمنية تستهدف الوجود الأمريكي والبنية التحتية المدنية في دول المنطقة، بينها البحرين. هذا التحذير الأمريكي يعكس تقديرًا واضحًا لمستوى الخطر المرتفع الذي تواجهه البنية التحتية الحيوية في مملكة البحرين، ويؤكد أهمية الاستعداد المستمر لأية طوارئ محتملة في الأيام والقادمين.