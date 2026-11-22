البرلمان العربي يدين إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية ويطلب إدراجهم في القوائم الدولية وفرض عقوبات على مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

أكد البرلمان العربي أن الصمت الدولي المستمر إزاء الاعتداءات الواسعة النطاق التي يشنها المستوطنون على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة يمثل تشجيعًا مباشرًا وعلنيًا لمتابعة هذا الإرهاب. ودعا الهيئة التشريعية العربية المجتمع الدولي و مجلس الأمن الأممي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية العاجلة لاتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة توقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

عبر البرلمان العربي عن أدائه بأشد العبارات تصعيد الممارسات الإجرامية التي طالت المواطنين الفلسطينيين، والتي شملت إحراق الممتلكات والاعتداء الجسدي على الأفراد وتخريب المساجد. ووصف هذه الأفعال بأنها إرهاب منظم وممنهج يستهدف ترويع السكان المدنيين وتهجيرهم قسراً من أراضيهم، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والإنسانية.

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الشراكة الإجرامية بين المستوطنين وحكومة الاحتلال

أكد البرلمان العربي أن المستوطنين وحكومة كيان الاحتلال يشكلون شركاء متساوين في هذه الجرائم الخطيرة، وأن المسؤولية عن هذه الاعتداءات تقع على عاتق الطرفين معاً. وأشار إلى أن هذه الممارسات ليست أعمالاً عفوية، بل هي نتاج مباشر ومخطط لسياسات حكومة كيان الاحتلال المتطرفة التي توفر الحماية الكاملة والغطاء القانوني والعملي للمعتدين.

وقال البرلمان إن استهداف المساجد والممتلكات الخاصة يعد جزءاً من استراتيجية واسعة تهدف إلى خلق ظروف معيشية مستحيلة للفلسطينيين، مما يدفعهم إلى مغادرة أرضهم طواعية أو قسراً. ودعا إلى محاسبة كافة الجهات المسؤولة عن توفير هذا الغطاء، مشدداً على أن الإفلات من العقاب هو العامل الرئيسي الذي يستمر في تغذية هذه الدائرة المدمرة من العنف والانتهاكات.

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إدراج المستوطنين في قوائم الإرهاب وفرض العقوبات

شدد البرلمان العربي على ضرورة إدراج المستوطنين المتورطين بشكل مباشر في الجرائم الإرهابية ضد الفلسطينيين على القوائم الدولية للإرهاب، مما يعرضهم لعقوبات اقتصادية وحركية دولية. طالب الهيئة التشريعية أيضاً بفرض عقوبات صارمة على المسؤولين في حكومة كيان الاحتلال الذين تورطوا أو دعموا هذه الاعتداءات، وملاحقتهم قضائياً محلياً ودولية.

وطالب البرلمان بتوفير الحماية الدولية العاجلة والمباشرة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، والضغط على كيان الاحتلال لوقف كافة أشكال الاعتداءات والتوسع الاستيطاني غير القانوني. وأكد على إلزام حكومة الاحتلال بالتوقف عن مصادرة الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن استمرار الصمت الدبلوماسي لم يعد مقبولاً كاستجابة وحيدة للأحداث الدامية.

فشل البيانات السياسية وعدم كفاية الإدانات اللفظية

أشار البرلمان العربي إلى أن الاكتفاء بصدور بيانات إدانة سياسية دون اتخاذ إجراءات عملية وواقعية على الأرض لم يعد حلاً مقبولاً أو ممكناً في ظل تصاعد وتيرة العنف. ووصف الوضع الحالي بأنه ينذر بتعميق الأزمة وخلق جيل جديد من الكراهية، مما يستدعي تحركاً دولياً سريعاً يختلف جذرياً عن المواقف السابقة التي تخلو من المضمون.

دعا البرلمان إلى إنهاء ما وصفه بحالة الإفلات من العقاب التي تحظى بها حكومة كيان الاحتلال والمستوطنون على حد سواء، مطالباً بمحاسبة المجرمين ومكافحتهم بشتى الوسائل المتاحة. وأكد أن استمرار هذه السياسات دون عقاب حاسم يعد رسالة مشجعة لجميع الأطراف المعتدية لاستمرار في مسيرتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.