البرازيل تسحق بنما بستة أهداف في ودية استعداداً لكأس العالم 2026

حقق منتخب البرازيل فوزاً كاسحاً على بنما بنتيجة 6-1 في مباراة ودية على ملعب ماراكانا، ضمن استعداداته لكأس العالم 2026. وشهد اللقاء أداءً هجومياً قوياً تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، مع أهداف من فينيسيوس جونيور وكاسيميرو ولوكاس بيكيتا وريان وتياجو ودانيلو. ويستعد البرازيل لمواجهة مصر في يونيو، ويسعى لتحقيق اللقب السادس في المونديال.

حقق منتخب البرازيل فوزاً كاسحاً على نظيره البنمي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، ضمن استعدادات السامبا لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هذا اللقاء ليكون اختباراً قوياً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي يقود المنتخب البرازيلي، حيث أظهر الفريق ندية عالية وقدرة هجومية كبيرة منذ الدقائق الأولى. وسيطر البرازيل على مجريات المباراة بشكل تام، وفرض أسلوب لعبه السريع والمتقدم، مما أربك دفاع بنما الذي لم يستطع مجاراة الضغط البرازيلي المستمر. وبهذا الفوز، يؤكد المنتخب البرازيلي جاهزيته للبطولة العالمية ويسعى لتحقيق حلم اللقب السادس في تاريخه، وهو رقم قياسي يطمح لتعزيزه على حساب منتخبات العالم.

في الشوط الأول، بدأ البرازيل المباراة بقوة ونجح في ترجمة سيطرته إلى أهداف مبكرة. عند الدقيقة 15، تمكن فينيسيوس جونيور من افتتاح التسجيل بعد تمريرة رائعة من رافينيا، لينتهي الهجمة البرازيلية بهدف رائع. بعدها واصل الفريق ضغطه، وعند الدقيقة 35، أضاف كاسيميرو الهدف الثاني بعد ركلة حرة نفذها بمهارة عالية، ليصل الكرة إلى الشباك معلناً تقدم البرازيل بهدفين دون رد قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، واصل البرازيل أداءه القوي، وأضاف أربعة أهداف أخرى متتالية.

في الدقيقة 55، سجل لوكاس بيكيتا الهدف الثالث من هجمة استعراضية، ثم تابع ريان الهدف الرابع بعد تمريرة بينية من رافينيا. وفي الدقيقة 70، نجح تياجو سيلفا في تسجيل الهدف الخامس برأسه بعد عرضية من ساندرو. وأخيراً، في الدقيقة 80، أنهى دانيلو السادس بتسديدة رائعة، بينما سجل منتخب بنما هدفاً وحيداً عن طريق هارفي في الدقيقة 75، بالإضافة إلى هدف أحرزه مدافع البرازيل كونيا بالخطأ في مرمى فريقه.

هذا الأداء القوي يعكس الروح المعنوية العالية والانسجام بين لاعبي البرازيل، حيث أظهر الفريق تكاملاً جماعياً وثقة في النفس. ويستعد المنتخب البرازيلي لاختبار ودي جديد عندما يواجه منتخب مصر يوم 7 يونيو المقبل، في مباراة تعد البروفة الأخيرة لكلا المنتخبين قبل انطلاق كأس العالم. وتحظى هذه المواجهة باهتمام كبير لأنها تجمع بين منتخبين قويين يطمحان للمنافسة على اللقب العالمي. المنتخب المصري بقيادة حسام حسن يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز مكانته قبل البطولة.

كما يقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا، وهي مجموعة ليست سهلة، حيث تضم منتخبات قوية مثل المغرب الذي أظهر تطوراً كبيراً. ويأمل أنشيلوتي في تجهيز الفريق بشكل مثالي لتحقيق الانتصارات والتأهل إلى الأدوار المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يسعى الجمهور البرازيلي إلى رؤية فريقه يعيد أمجاد الماضي، خاصة أن آخر لقب عالمي كان عام 2002، ومنذ ذلك الحين لم يحققوا اللقب رغم تقديمهم عروضاً قوية.

وتعتبر هذه المباريات الودية فرصة لتجربة التشكيلات المختلفة واكتساب الانسجام بين اللاعبين، حيث شارك في مباراة بنما العديد من اللاعبين الأساسيين والبدلاء، مما يعطي عمقاً للفريق. كما أن المدرب أنشيلوتي يعتمد على طريقة لعب 4-3-3 التي تمنح الفريق توازناً دفاعياً وهجومياً، مع التركيز على الأجنحة السريعة مثل فينيسيوس ورافينيا، وقلب الدفاع القوي مثل تياجو سيلفا. وفي ظل هذه الاستعدادات، يظل حلم اللقب السادس يراود عشاق السامبا، الذين ينتظرون بفارغ الصبر مشاركة فريقهم في البطولة العالمية





