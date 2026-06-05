تسفر قناة القاهرة الإخبارية عن تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد إعلان البحرية الإيرانية إطلاق طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية في خليج عمان. في نفس الوقت، تثير مزاعم قناة CNN عن وجود قوات إسرائيلية في أذربيجان جدلاً في المنطقة. تنفي وزارة الخارجية الأذربيجان هذه المزاعم، لكن مصادر استخباراتية تؤكد أن إسرائيل أرسلت قوات عسكرية إلى أذربيجان خلال الحرب مع إيران. في نفس الوقت، تجرى مشاورات بين مصر والرياض والدوحة للاحتواء على الاندلاع في إيران والسودان. في حين أن الباحثة السياسية تصر على أن من المبكر الحديث عن أي اتفاق نووي محتمل مع إيران.

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية أن البحرية ال إيران ية أطلقته طلقات تحذيرية على مدمرات أمريكية في خليج عمان . هذا الخبر المفاجئ يأتي في وقت تزايد التوتر بين الولايات المتحدة و إيران .

في نفس الوقت، تثير مزاعم قناة CNN عن وجود قوات إسرائيلية في أذربيجان جدلاً في المنطقة. تنفي وزارة الخارجية الأذربيجان هذه المزاعم، لكن مصادر استخباراتية تؤكد أن إسرائيل أرسلت قوات عسكرية إلى أذربيجان خلال الحرب مع إيران. هذه القوات، التي كانت في البداية planned للتدخل في حالات الطوارئ، تحولت إلى مواقع استخباراتية لجمع المعلومات. كانت هذه المواقع، بما في ذلك تلك في جنوب أذربيجان، near الحدود الإيرانية، جزء من شبكة من المواقع السرية في الشرق الأوسط.

ساعدت هذه المواقع إسرائيل في شن موجات من الضربات ضد أهداف في جميع أنحاء إيران. في نفس الوقت، تجرى مشاورات بين مصر والرياض والدوحة للاحتواء على الاندلاع في إيران والسودان. في حين أن الباحثة السياسية تصر على أن من المبكر الحديث عن أي اتفاق نووي محتمل مع إيران





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إيران الولايات المتحدة أذربيجان إسرائيل خليج عمان

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