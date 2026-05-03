البحيرة ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

محافظ البحيرة تؤكد رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والرياح النشطة، وتوجيهات بتمركز المعدات والاستجابة السريعة لبلاغات المواطنين.

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة ، على رفع مستوى الاستعداد والتأهب في جميع المراكز والمدن التابعة للمحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة أي آثار سلبية محتملة ناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

يأتي هذا التحرك استنادًا إلى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتي تشير إلى أن محافظة البحيرة قد تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض الأحيان، مصحوبة بنشاط في الرياح على فترات متقطعة. هذه الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق مختلفة من المحافظة، مما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وبالتالي التأثير على حركة المرور والسلامة العامة.

وشددت المحافظ على ضرورة استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام لجميع الأجهزة التنفيذية، مع التأكيد على أهمية التواجد الميداني الدائم لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طلبات مساعدة من المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية. وقد وجهت بتمركز المعدات والآلات الثقيلة في المناطق الأكثر عرضة للخطر، لضمان التدخل السريع في حالة حدوث أي طارئ. كما أكدت على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الدفاع المدني والإسعاف والشرطة، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة الانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية في المراكز والمديريات على مدار الساعة، وذلك لتلقي البلاغات والتعامل معها بشكل فوري وفعال. وتشمل الإجراءات المتخذة مراجعة شاملة للاستعدادات والتمركزات الخاصة بمعدات مواجهة الأمطار، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي، ومتابعة مستويات المياه في الترع والمصارف بشكل دوري.

كما تم توجيه الجهات المختصة بمراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة في نطاق المحافظة، والتأكد من التزامها بمعايير السلامة، ووقف عمل أي معدية أو مركب لا يستوفي هذه المعايير، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات. وفي حالة اشتداد الرياح، سيتم وقف عمل جميع المعديات والمراكب النيلية بشكل كامل. وفي سياق متصل، تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بأخطار سوء الأحوال الجوية، وتقديم النصائح والإرشادات اللازمة لحمايتهم من المخاطر المحتملة.

وقد تم توجيه حملات توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية على المواطنين في الأماكن العامة. كما تم التنسيق مع المدارس والجامعات لتوعية الطلاب بأخطار سوء الأحوال الجوية، وتوجيههم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. وتشمل هذه الاحتياطات تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتجنب التواجد في المناطق المكشوفة، وتجنب القيادة في حالة الأمطار الغزيرة أو الرياح القوية.

كما تم التأكيد على أهمية الإبلاغ عن أي حوادث أو أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية إلى غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص محافظة البحيرة على حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وضمان سلامتهم في ظل الظروف الجوية الصعبة. وتؤكد المحافظة على أنها ستواصل متابعة الوضع الجوي عن كثب، واتخاذ أي إجراءات إضافية ضرورية لضمان سلامة المواطنين. كما تذكر المحافظة المواطنين بأرقام هواتف الطوارئ وغرف العمليات المتاحة على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها





البحيرة الأحوال الجوية الأمطار الرياح الاستعداد السلامة

