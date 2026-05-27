البرلمان المجري يصوت على البقاء في المحكمة الجنائية الدولية

صوت برلمان المجر لصالح البقاء في المحكمة الجنائية الدولية، ملغياً قرار الحكومة السابقة بالانسحاب، في خطوة تعكس تغييراً في السياسة الخارجية.

صوت برلمان المجر ، اليوم الأربعاء، لصالح البقاء في المحكمة الجنائية الدولية ، ملغياً بذلك قرار الحكومة السابقة برئاسة فيكتور أوربان ب الانسحاب من المحكمة. جاء هذا التصويت بعد نقاش حاد استمر لساعات، حيث قدم رئيس الوزراء الحالي بيتر ماجيار مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرار الانسحاب الذي اتخذته حكومة أوربان في العام الماضي.

وأكد ماجيار في خطابه أمام البرلمان أن "البقاء في المحكمة الجنائية الدولية ضروري للحفاظ على السلام الدولي وحماية حقوق الإنسان، ومحاسبة الذين يرتكبون الجرائم الأكثر خطورة أمام هيئة قضائية دولية". واعتبر المراقبون أن هذا التصويت يمثل تحولاً كبيراً في السياسة الخارجية المجرية، التي كانت تحت قيادة أوربان تميل إلى التوجهات القومية والابتعاد عن المؤسسات الدولية.

كانت حكومة أوربان قد أعلنت في نوفمبر 2023 عزمها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فترة قصيرة من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بودابست. وجاءت هذه الزيارة على الرغم من مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتقدت المحكمة ومنظمات دولية أخرى، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، حكومة أوربان لإخفاقها في احتجاز نتنياهو وتسليمه إلى المحكمة.

ورد أوربان على هذه الانتقادات باتهام المحكمة بأنها أصبحت "محكمة سياسية" تستهدف الدول الصغيرة. لكن التصويت الحالي يعكس تغييراً في الموقف الرسمي للمجر، حيث أشار العديد من النواب إلى أن الانسحاب كان سيضر بمصداقية المجر الدولية ويضعف التزامها بالقانون الدولي. تأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً متزايدة من بعض الدول الكبرى، خاصة بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين وروسيين. ويعتبر مراقبون أن تصويت المجر على البقاء يعزز من شرعية المحكمة ويضعف محاولات تقويضها.

كما أن القرار الجديد يفتح الباب أمام المجر للعب دور أكبر في دعم العدالة الدولية، خاصة في قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تحسن العلاقات بين المجر والاتحاد الأوروبي، الذي كان قد انتقد بشدة قرار الانسحاب السابق. وفي الوقت نفسه، يثير القرار تساؤلات حول موقف المجر من القضايا الأخرى المتعلقة بحرب غزة، خاصة فيما يتعلق بموقفها من مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه السابق.

ويرى المحللون أن بقاء المجر في المحكمة قد يضعها في موقف حرج إذا طلبت المحكمة مرة أخرى تسليم مسؤولين إسرائيليين، لكن الحكومة الحالية أبدت استعدادها للامتثال للقانون الدولي





