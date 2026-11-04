البعثة المصرية في أولمبياد الشباب داكار 2026 تحقق 4 ميداليات

زين هشام وسندس سنبل وعلي الرملي يحققون ذهبية وبرونزية في أولمبياد الشباب، بينما يتوج منتخب الناشئين بكأس الخليج. تحليل شامل للإنجازات.

تواصل البعثة الرياضية المصرية حضورها القوي والمتميز في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها مدينة داكار عام 2026، حيث أضاف السباح زين هشام ذهبية جديدة لرفافة الميداليات الوطنية. وقد نجح الرياضي الشاب في التتويج بلقب سباق 50 متر فراشة، ليصبح هذا الإنجاز ذهبيته الثانية ضمن فعاليات الدورة الحالية.

إنجازات زين هشام وسندس سنبل في داكار

يُعد زين هشام أحد أبرز نجوم البعثة المصرية، حيث سبق له حصد ذهبية سباق 100 متر فراشة قبل أن يكرر الإنجاز في مسافة أقصر. وبهذا الفوز، يرتفع رصيد مصر إلى ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية برونزية واحدة، مما يؤكد قدرة المواهب الشابة على صياغة قصص نجاح رغم التحديات اللوجستية والتنظيمية.

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في سياق متصل، كتبت اللاعبة سندس سنبل صفحة مضيئة من تاريخ اللعبة بانتزاع ذهبية منافسات الووشو كونغ فو في فئة أسلوب العصا Gunshu. وحصلت سنبل على مجموع نقاط بلغ 9.330 نقطة، لتصبح بذلك أول لاعبة في تاريخ هذه الرياضة تحصد ميدالية في أولمبياد الشباب، وهو إنجاز استثنائي يفتح آفاقًا جديدة أمام الوجود المصري.

واكتملت لوحة الإنجازات بميدالية البرونزية التي نالتها اللاعبة علي الرملي في منافسات الجودو بوزن 81 كيلوجرامًا. وقد عبرت مشوارها التنافسي بفوز على منافس من الإمارات، وخسارة أمام بطل إيران، قبل أن تحسم مواجهة ضد لاعب من قبرص لتتصدر منصة التتويج.

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قيادة ياسر إدريس ودور اللجنة الأولمبية

تبرز وراء هذه الإنجازات منظومة عمل متكاملة تقودها اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء. حرص الرئيس إدريس على التواجد الشخصي مع البعثة في داكار لمتابعة المنافسات مباشرة وتعزيز التعاون مع رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة.

يجسد إدريس مفهوم الأسرة الأوليمبية الواحدة من خلال تنسيق الجهود بين الأجهزة الفنية والإدارية، انطلاقًا من رؤية ترى أن صناعة البطل مسؤولية مشتركة. وقد عكست الإشادات من اللاعبين دوره في توفير المناخ الداعم وتوحيد الجهود خلف هدف رفع العلم المصري، مستندًا إلى خبراته الدولية العريقة.

تحديات المشاركة والفرص المتاحة

تكتسب الميداليات الأربع قيمة إضافية في ظل المتغيرات التي صاحبت المشاركة المصرية، حيث تخوض البلاد المنافسات ببعثة تضم 45 لاعبًا ولاعبة يشاركون في 19 لعبة مختلفة. وقد واجهت البعثة قيودًا على أعداد المشاركين وغياب بعض الألعاب التقليدية التي اعتادت مصر المنافسة فيها بقوة، مثل رفع الأثقال والخماسي الحديث والكاراتيه.

من ناحية أخرى، وفر دعم اللجنة الأولمبية الدولية فرصة كبيرة لتخفيف الأعباء المالية، حيث تضمن الدعم مبلغ ألف دولار لكل لاعب ولاعبة بالإضافة إلى إقامة مجانية. ساهم هذا الدعم في منح المواهب المصرية تجربة أوليمبية ثرية وغنية، مما عزز من فرصهم في تحقيق نتائج متميزة على الصعيدين الفردي والجماعي.

تتويج منتخب الناشئين بكأس الخليج

في حدث رياضي موازٍ، هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 والجهاز الفني والإداري بمناسبة التتويج بلقب بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا. جاء هذا التتويج عقب فوز المنتخب على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

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فرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء ونجح في ترجمة أفضليته إلى ثلاثة أهداف، بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. افتتح خالد محمود التسجيل لصالح مصر في الدقيقة 19، ثم أدركت الإمارات التعادل عن طريق نطي الجنيدي من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

مع انطلاق الشوط الثاني، كثف المصريون محاولاتهم الهجومية، وتمكن محمد جمال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بتسديدة قوية. وأكمل خالد مختار الفوز بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 80، ليحصد الفراعنة الصغار اللقب بعد مشوار مميز توج بالفوز الحاسم.

غياب محمد صلاح عن ترشيحات كاف

يُعد غياب النجم المصري محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026، التي أعلنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، حدثًا لافتًا في مسيرة قائد المنتخب. كان صلاح اعتاد الظهور ضمن أبرز الأسماء المنافسة على الجائزة خلال السنوات الماضية، وحصد اللقب مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018.

بدأ ظهور صلاح في قوائم الكاف عام 2013 ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبًا، لكنه لم يصل وقتها إلى القائمة النهائية المكونة من 10 لاعبين. يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة أشاد بالأداء العالي للاعبين الذين توجوا باللقب الخليجي.