البعثة المصرية تحقق رقمًا قياسيًا بـ6 ذهبيات في أولمبياد الشباب داكار

البعثة المصرية تحصد 12 ميدالية في أولمبياد الشباب داكار 2026 لتتصدر الدول العربية والإفريقية وتحقق أفضل مركز تاريخي للمحفل الأولمبي للشباب.

أحرزت البعثة المصرية حضورًا استثنائيًا ومتميزًا في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي استضافتها العاصمة السنغالية داكار، حيث تمكنت من حصد 12 ميدالية متنوعة، لتحتل بذلك المركز الرابع عالميًا في الترتيب العام للمحفل الذي أقيم خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر من العام الجاري. وتمثل هذه النتيجة إنجازًا تاريخيًا جديدًا يضاف إلى سجل المشاركة المصرية في المحافل الأولمبية، حيث أصبحت مصر أول دولة عربية وإفريقية تتوج بـ6 ميداليات ذهبية في نسخة واحدة، متفوقة بذلك على جميع الدول العربية والإفريقية المشاركة.

تفاصيل الحصاد الميدالياتي والإنجازات الفردية

شهدت مشاركة البعثة المصرية التي ضمت 44 لاعبًا ولاعبة يشاركون في 18 لعبة رياضية، تميزًا ملحوظًا على صعيد الحصاد الميدالياتي، حيث جاءت النتائج كالتالي: 6 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، و5 ميداليات برونزية. وقد كان للسباحة نصيب وافر من هذا التميز، حيث حقق اللاعب زين هشام ثلاث ذهبيات في سباقات 50 و100 و200 متر فراشة، مما يؤكد استمرارية التفوق المصري في هذا الفرع الرياضي. كما أضافت الكاتبة سندس سنبل ذهبية تاريخية في رياضة الكونغ فو، لتصبح أول من يحمل الميدالية الأولمبية للشباب لمصر في هذه اللعبة.

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وفي رياضات القتال، توج البطل يوسف حسن بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو لوزن تحت 48 كجم، وهو ما مكنه من تحمل علم مصر بحفل ختام الدورة. وفي سلاح الشيش، حققت سارة عمرو حسني المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما اختارت منة الله إبراهيم الملاكمة بالميدالية البرونزية. كما انتزع البطل علي الرملي برونزية الجودو في وزن 81 كجم، مما يعكس التنوع الكبير في القدرات الرياضية للاعبين المصريين.

التفوق في ألعاب القوى وتحديات المنافسة

واصلت البعثة المصرية تفوقها في مضمار ألعاب القوى بحصد 4 ميداليات متنوعة، حيث تربع يحيى خالد صوابي على صدارة المنافسين وحصل على الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص. أما أحمد محمد زكي، فقد نال الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب العالي، وفي نفس السياق، حصدت اللاعبة آلاء تامر المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة دفع الجلة. كما حقق محمد إسماعيل إنجازًا آخر بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات إلقاء المطرقة.

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ومع ذلك، جاءت هذه النتائج وسط تحديات وقيود المشاركة، حيث غابت بعض الألعاب التي اعتادت مصر المنافسة بقوة فيها، مما فرض حسابات جديدة على طريق المنافسة وحصد الميداليات. ورغم أن السنغال كدولة مستضيفة شاركت في جميع الألعاب، إلا أن البعثة المصرية نجحت في التفوق عليها وتحقيق أفضل مركز لدولة عربية وإفريقية في جدول الميداليات.

موقف اللجنة الأولمبية والتقدير الحكومي

قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، التهنئة إلى بعثة الفراعنة على الأداء المتميز الذي تحقق خلال المنافسات الأولمبية وسماع النشيد المصري على أرض السنغال. وأكد إدريس أن ما تحقق من نتائج يعكس حجم العمل والتحضير الجيد قبل خوض المنافسات، مشيدًا بالروح والأداء الذي ظهر عليه اللاعبين في الأراضي السنغالية. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الأجهزة الفنية والإدارية للبعثة.

وأشار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ونجحوا في تمثيل الرياضة المصرية بصورة مشرفة، بما يعكس المكانة المتنامية التي تحتلها الرياضة المصرية على الساحة الأفريقية والدولية. وأكد أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة في مسيرة إعداد الأبطال المصريين للاستحقاقات المقبلة، معربًا عن ثقته في قدرة الأبطال على مواصلة التألق.

التاريخ الأولمبي للشباب والرؤى المستقبلية

وبنتائج دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، ارتفع رصيد مصر عبر تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب إلى 38 ميدالية متنوعة، منها 13 ميدالية ذهبية، و6 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية. وكان لمصر حضور في النسخة الأولى التي أقيمت في سنغافورة عام 2010 بحصد 6 ميداليات، ثم 8 ميداليات في نانجينغ 2014، و12 ميدالية في بوينس آيرس 2018. أما النسخة الرابعة التي ترأسها محمد مطيع، السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، فقد حصدت فيها الفراعنة 12 ميدالية متنوعة.

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وختم المهندس ياسر إدريس تصريحاته موجهاً الشكر إلى القيادة السياسية، والدعم اللامحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام الكبير بالرياضة المصرية وتوفير كافة سبل الدعم للأبطال الرياضيين. وأكد أن هذا الدعم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة مسيرة النجاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية في المحافل القارية والدولية.