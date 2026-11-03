قطاع البنوك يقود حركة التداول في البورصة المصرية بقيمة 2.97 مليار جنيه، متقدماً على المقاولات والعقارات في جلسة حيوية شهدت تركزاً كبيراً في الأسهم.

تصدر قطاع البنوك القائمة الرسمية للقطاعات الأكثر نشاطاً وتداولاً في البورصة المصرية ، محققاً زخماً استثنائياً خلال جلسة التداول الأخيرة. وقد سجل هذا القطاع قيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 2.97 مليار جنيه مصري، مما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في أداء المؤسسات المالية الكبرى. وقد تم تنفيذ هذه العمليات عبر تداول 384.1 مليون سهم، لتستحوذ الأسهم المصرفية على حصة الأسد بلغت نسبتها 29.6% من إجمالي قيم التداول الكلي في البورصة، وذلك باستثناء الصفقات بين البنوك نفسها.

توزيع نسب التداول بين القطاعات الرئيسية

في المرتبة الثانية، جاءت أعمال قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، حيث سجلت تداولات بقيمة 973.5 مليون جنيه من خلال حركة 383.5 مليون سهم. وحصل هذا القطاع على نسبة 9.7% من إجمالي قيمة التداولات، مما يؤكد استمرار الدور الحيوي للقطاع العقاري والإنشائي في دفع عجلة النشاط الاستثماري في السوق المحلية.

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أمّا قطاع العقارات فقد احتل المرتبة الثالثة في ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً، مسجلاً قيمة تداولات بلغت نحو 916.8 مليون جنيه. وشهد هذا القطاع حركة نشطة في التداول تمثلت في 432.2 مليون سهم، مما مكنه من استحوذ على نسبة 9.1% من إجمالي قيم التداول، مما يشير إلى وجود طلب متواصل على الأصول العقارية والتطويرية في السوق المصرية.

وفي المركز الرابع، حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والذي حقق تداولات بقيمة 808.6 مليون جنيه عبر تداول 211.3 مليون سهم. وقد تمكن هذا القطاع من استحوذ على نسبة 8.1% من إجمالي قيم التداول، مما يعكس تنوع مصادر الاستثمار وتدفق الأموال عبر القنوات المالية المختلفة غير القنوات المصرفية التقليدية.

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أداء القطاعات الخدمية والصناعية

وفي المرتبة الخامسة، جاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، محققاً تداولات بقيمة 799.1 مليون جنيه من خلال 19.1 مليون سهم. وقد مثل هذا الأداء حصة نسبتها 8% من إجمالي قيم التداول، مما يظهر استقراراً في أداء القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالاستهلاك المحلي والصناعات التحويلية على الرغم من عدد الأسهم الأقل تداولاً مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وبالمحصلة النهائية، استحوذت القطاعات الخمس الرائدة مجتمعة على نحو 64.5% من إجمالي قيم التداولات في البورصة المصرية خلال الجلسة. وقد تصدر قطاع البنوك هذا التوزيع بفارق واضح وجوهري عن بقية القطاعات، مما يضعه في صدارة المحركات الأساسية لنشاط البورصة ويعكس مركزه المهيمن في الهيكل الاستثماري للسوق.

التحليل المؤسسي والمصدر الإعلامي

يأتي هذا التحليل في سياق تغطية شاملة لأداء السوق المالي المصري، حيث تعمل مجلة أموال الغد، الصادرة عن شركة نايل للصحافة والنشر، كمصدر رئيسي لهذه البيانات الاقتصادية. وتُعرف المجلة بأنها الإصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت.

وتسعى هذه المنصة الإعلامية المتميزة إلى تقديم خدمات إخبارية دقيقة وشاملة لكافة قطاعات المال والأعمال، مما يدعم الشفافية ويساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بناءً على بيانات موثقة. ويعكس هذا الجهد الإعلامي دوراً محورياً في تتبع تحركات رؤوس الأموال وتقييم أداء القطاعات المختلفة في البورصة المصرية بشكل مستمر ومفصل.