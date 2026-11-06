البنك الأهلي يرفع عائد الشهادات البلاتينية إلى 18.85% اعتباراً من 8 نوفمبر

البنك الأهلي المصري يرفع عائد الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت لتصل إلى 18.85% اعتباراً من 8 نوفمبر، مع زيادة قدرها نقطة مئوية على دورات الصرف المختلفة.

أعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل جوهري في هيكل العوائد الخاصة بشهاداته الادخارية، حيث تم رفع معدل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت إلى مستويات قياسية جديدة. وقد جاءت هذه الخطوة استجابة لظروف السوق المالي، بهدف جذب المدخرين وتوفير عوائد مجزية تتوافق مع التوقعات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل رفع عائد الشهادات البلاتينية

تضمنت التعديلات التي أعلنها البنك الأهلي المصري بشكل رسمي، رفع عائد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت التي يتم صرف عائدها على دوري شهري إلى 18.75%. وكان العائد السابق لهذه الشهادة يبلغ 17.75%، مما يعني زيادة قدرها بالضبط نقطة مئوية واحدة، وهي خطوة تعكس التزام المؤسسة المالية بتحسين العوائد للعملاء في ظل المنافسة المتزايدة.

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وبالنسبة للنوع الآخر من الشهادات، فقد قررت إدارة البنك رفع عائد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت ذات الدورية الشهرية ربع السنوية إلى 18.85%، بعد أن كان المعدل السابق لها 17.85%. وبذلك أصبح العائد على الشهادة ذات الصرف ربع السنوي أعلى من العائد المقرر للشهادة ذات الصرف الشهري، وفقاً للأسعار الجديدة التي أعلنتها لجنة الأصول والخصوم بالبنك.

موقف إدارة البنك والقرارات الرسمية

أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك، والتي تعرف اختصاراً باسم "ألكو"، هي التي تقف وراء هذا القرار الاستراتيجي. وقد اجتمعت اللجنة وتمخضت قراراتها عن تعديل دقيق يراعي دورية صرف العائد، حيث قرر القرار رفع العائد على كل من الدورتين الماليةين المذكورتين لضمان التنافسية.

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ويأتي هذا الإعلان من محمد الأتربي في سياق توضيح أن اللجنة المعنية تولي اهتماماً خاصاً بهيكلية العوائد، حيث رأت أن زيادة مقدارها نقطة مئوية واحدة لكل نوع من الشهادات البلاتينية يعتبر خطوة ضرورية لتحفيز الطلب عليها. وقد أكد الأتربي أن هذه التعديلات تشمل النوعين فقط من الشهادات التي تختلف باختلاف دوري صرف العائد، مما يعطي العملاء خيارات مرنة.

موعد سريان التعديلات وآليات الشراء

حدد البنك الأهلي المصري موعداً دقيقاً وصادقاً لبدء تطبيق التعديلات الجديدة على عائد الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت، وهو يوم الأحد 8 نوفمبر 2026. وهذا يعني أن الأسعار الجديدة ستسري بشكل فوري على الشهادات التي تتيح دورية صرف شهرية أو ربع سنوية، بدءاً من هذا التاريخ المحدد، دون أي تأخير أو فترات انتقالية.

وأوضح البنك الأهلي المصري أن العملاء يمكنهم الحصول على الشهادات البلاتينية بالأسعار الجديدة من خلال جميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية الرسمية للبنك. وبذلك تتاح أمام العملاء إمكانية شراء الشهادات عبر الفروع أو القنوات الإلكترونية للبنك، اعتباراً من موعد تطبيق العائد الجديد في 8 نوفمبر 2026.

تأثير القرار على المدخرين والخيارات المتاحة

يستفيد من هذا التعديل العملاء الراغبون في الحصول على عائد دوري شهري، وفقاً للسعر الجديد الذي أعلنه البنك الأهلي المصري. هذه الزيادة في العائد تمثل حافزاً قوياً للمدخرين الذين يبحثون عن استقرار في عوائد استثماراتهم، خاصة في الفترات التي تتسم بالتقلبات الاقتصادية، حيث يضمن لهم البنك الأهلي المصري عوائد مجزية ومضمونة.

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إن رفع العائد إلى مستويات مرتفعة مثل 18.85% للشهادات ذات الصرف ربع السنوي، و18.75% للشهادات ذات الصرف الشهري، يضع البنك الأهلي المصري في موقف تنافسي قوي. ويظل الموعد المحدد لبدء العمل بهذه الأسعار هو 8 نوفمبر 2026، وهو التاريخ الذي يجب على المهتمين بمتابعة هذه الفرص المالية الالتزام به لضمان الاستفادة الكاملة من هذه التعديلات الجديدة.