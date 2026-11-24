أعلن البنك المركزي المصري عن سحب 243.2 مليار جنيه من السيولة المصرفية في عطاء اليوم، بمشاركة 12 بنكاً وسعر فائدة 20.5%، في خطوة لإدارة الفائض النقدي.

أعلن البنك المركزي المصري عن تنفيذ عملية سحب سيولة نقدية ضخمة من السوق المصرفية المحلية، حيث تم حجز مبلغ إجمالي قدره 243.2 مليار جنيه مصري. تأتي هذه العملية النقدية المكثفة في إطار الاستراتيجية المستمرة للبنك المركزي لإدارة الفائض النقدي المتراكم لدى الجهاز المصرفي الوطني. وقد تم تنفيذ هذا الإجراء خلال يوم الثلاثاء الماضي، وهو أحد الأيام الأساسية لمتابعة حركة السيولة في النظام المالي المصري.

شارك في هذا العطاء النقدي عدد من الجهات المصرفية المحلية الفاعلة، حيث بلغ عدد البنوك المشاركة 12 بنكاً فقط. هذه المحدودية في عدد المشاركين تبرز تركيز العملية على البنوك الكبيرة ذات الحصة السوقية المهيمنة، مما يعكس آلية دقيقة للتحكم في حجم السيولة المتاحة. ويعتبر هذا العدد المحدود من المشاركين مؤشراً على كيفية تركيز البنك المركزي لعملياته على كيانات مالية محددة لضمان فعالية السيطرة النقدية.

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تم تحديد سعر الفائدة الأساسي الذي تم على أساسه سحب السيولة بمعدل 20.5% من القيمة الإجمالية المخصصة للعملية. يمثل هذا السعر نقطة مرجعية حاسمة في سياسة البنك المركزي المصرية الأخيرة، حيث يعكس التكلفة التي يدفعها البنك التجاري مقابل احتجاز أمواله لدى البنك المركزي بدلاً من إقراضها أو استثمارها في السوق. هذا السعر العالي يعكس الجدية في مواجهة التضخم وضبط معدلات النمو النقدي.

تتطور آليات عمل البنك المركزي المصري في إدارة السيولة بشكل مستمر لتعكس أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كان للبنك المركزي المصري قرار مهم في أبريل 2024 بشأن تغيير أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع لديه. كان هذا التغيير جوهرياً حيث انتقل البنك من أسلوب التخصيص التقليدي إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة.

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يرى البنك المركزي المصري أن التحول إلى أسلوب القبول الكامل للعطاءات يساهم في تحسين نفاذ تأثير قرارات السياسة النقدية على الاقتصاد الكلي. هذا التغيير استهدف بشكل صريح ضمان مرونة أكبر في استجابة البنوك التجارية لقرارات البنك المركزي، بدلاً من الاعتماد على أنظمة التخصيص القديمة. كان النظام القديم يعتمد على تحديد حصة كل بنك وفقاً لنسبة عطائه إلى إجمالي العطاءات المقدمة في المزاد، مما كان يحد من الشفافية والكفاءة.

في الآلية الجديدة المطبقة حالياً، يقوم البنك المركزي بقبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك الـ 12 المشاركة في العملية، وذلك وفقاً للسعر المعلن رسمياً من قبل البنك المركزي. هذه الطريقة تضمن توزيعاً أكثر عدلاً وشفافية للسيولة المجرَّفة، كما تعزز من قدرة الجهاز المصرفي على التفاعل المباشر مع مؤشرات البنك المركزي. تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهد أوسع لتنشيط السوق المفتوحة كأداة فعالة لضبط الاقتصاد المصري.