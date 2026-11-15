البنك المصري الخليجي يعزز أرباحه 8% لـ 3.4 مليار جنيه في 2026

حقق البنك المصري الخليجي ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 8% خلال تسعة أشهر من 2026 ليصل إلى 3.437 مليار جنيه، مدعوما بنمو إيرادات العائد والأتعاب بشكل ملحوظ.

حقق البنك المصري الخليجي ، المعروف تجاريا باسم إي جي بنك ، نموا ملحوظا في النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026. ارتفع صافي الأرباح للفترة المنصرمة ليسجل نحو 3.437 مليار جنيه مصري، مقارنة بنحو 3.181 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

يمثل هذا الارتفاع في الأرباح معدل نمو قدره 8%، وهو ما يعكس قدرة المؤسسة المالية على تعويض التقلبات المحتملة واستعادة الزخم في عملياتها المصرفية. جاءت هذه النتائج بناءً على القوائم المالية المستقلة للبنك والتي انتهت في 30 سبتمبر 2026، وتوضح التحسن التدريجي في هيكل الإيرادات.

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تفاصيل إيرادات العائد والأتعاب البنكية

كشفت البيانات المالية عن ارتفاع صافي الدخل من العائد ليصل إلى نحو 7.476 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من 2026. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والتي سجلت 6.642 مليار جنيه، يتضح وجود دفع قوي للأرباح التشغيلية ناتج عن توسع محفظة الإيداعات أو القروض.

كما ساهمت رسوم الخدمات المصرفية في تعزيز الأداء المالي، حيث ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى نحو 1.482 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026. هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنحو 1.068 مليار جنيه المسجلة خلال الفترة المقارنة من عام 2025، مما يدل على تنوع مصادر الدخل غير الفائدة.

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عند النظر إلى صافي الأرباح قبل خصم ضرائب الدخل، سجل البنك نحو 5.141 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2026. في المقابل، بلغ هذا المبلغ 4.808 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، مما يؤكد الاتجاه التصاعدي في الكفاءة التشغيلية قبل الالتزامات الضريبية.

أثر الضرائب والأداء الربع سنوي

تتباين العبء الضريبي المؤثر على الصافي النهائي، حيث بلغت مصروفات ضرائب الدخل نحو 1.704 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2026. كان هذا المبلغ أعلى من نحو 1.475 مليار جنيه المسجلة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما انعكس مباشرة على صافي الأرباح المعلن.

على مستوى الأداء الربعي، سجل البنك في الربع الثالث من عام 2026 صافي أرباح قدره نحو 1.228 مليار جنيه. هذه النتيجة تعتبر أقل مقارنة بنحو 1.461 مليار جنيه التي حققها البنك خلال الربع الثالث من عام 2025، مما يشير إلى تباين في وتيرة الأرباح بين الفترات الفاصلة.

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