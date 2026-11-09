البورصة المصرية تسجل مكاسب بـ48 مليار جنيه مع ارتفاع المؤشرات الرئيسية

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع جمعي في 9 نوفمبر بمكاسب سوقية تجاوزت 48 مليار جنيه، مدفوعة بشراء المستثمرين المصريين، مع ترقب اختبارات مستويات الدعم والمقاومة للمؤشرات الكبرى.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الحالي على أداء إيجابي، حيث سجلت المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا جماعيًا خلال جلسة يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتحول توجهات المستثمرين المصريين نحو شراء الأسهم، مما أدى إلى تحقيق مكاسب سوقية إجمالية بلغت نحو 48 مليار جنيه مصري في جلسة واحدة.

بيانات المؤشرات وارتفاع رأس المال

شهد المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 51,414 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.54% مسجلًا 17,959 نقطة. كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 1.46% ليصل إلى 23,869 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.71% عند مستوى 6,222 نقطة.

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على صعيد القيمة السوقية، ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية إلى نحو 4.086 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 4.038 تريليون جنيه بنهاية تعاملات اليوم السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في ثروة المستثمرين خلال الجلسة. هذا الارتفاع في القيمة السوقية جاء متزامنًا مع ارتفاع قيم التداولات التي تجاوزت 9.6 مليار جنيه، مما يدل على نشاط سيولة قوي داخل السوق.

كشفت بيانات التعاملات عن صافي شراء بلغ 347.841 مليون جنيه من قبل المستثمرين المصريين، في مقابل صافي بيع بقيمة 44.962 مليون جنيه من المستثمرين العرب و302.892 مليون جنيه من المستثمرين الأجانب. وسجلت قيمة التداولات نحو 9.625 مليار جنيه، من خلال تداول 2.079 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 284 ألف عملية، بما يعكس استمرار النشاط النسبي للسيولة داخل السوق المصرية.

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تحليلات خبراء السوق لمستويات الدعم

أكد خبير سوق المال محمد حسن أن المؤشر الرئيسي EGX30 يتحرك في اتجاه يحاول من خلاله استعادة مستويات المقاومة الأعلى، مشيرًا إلى أن إغلاقه عند 51,414 نقطة يعزز فرص اختبار مستوى 52 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، حال استمرار القوى الشرائية. وأوضح أن مستوى 51 ألف نقطة يمثل منطقة دعم مهمة للمؤشر خلال الفترة الحالية.

أضاف محمد حسن أن مستوى 50,500 نقطة يأتي كمنطقة دعم تالية في حالة تعرض السوق لعمليات جني أرباح، مشيرًا إلى أن تجاوز مستوى 52 ألف نقطة والاستقرار أعلاه قد يفتح المجال أمام استهداف مستوى 53 ألف نقطة. كما لفت إلى أن ذلك يتطلب استمرار السيولة وظهور مشتريات قوية على الأسهم القيادية، خاصة أسهم البنوك والعقارات والخدمات المالية.

من جانبه، أشار خبير سوق المال محمد عطا إلى أن مؤشر EGX70 لا يزال يتمتع بفرص لمواصلة التحسن، خاصة بعد ارتفاعه بنسبة 1.54% خلال جلسة يوم الاثنين، وإغلاقه بالقرب من مستوى 18 ألف نقطة. وأشار إلى أن المؤشر يستهدف اختبار مستوى 18 ألف نقطة، وفي حالة اختراقه والثبات أعلاه قد يتجه نحو مستوى 18,300 نقطة.

آفاق المستقبل ومخاطر التذبذب

توقع خبراء السوق أن تشهد البورصة المصرية خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع محاولات لاستكمال التعافي واختبار مستويات المقاومة، مع احتمالات استمرار التذبذب وجني الأرباح عند المستويات السعرية المرتفعة. وشدد محمد عطا على أن تحركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة تتسم عادة بمعدلات تذبذب أعلى، ما يجعل استمرار الصعود مرتبطًا بانتقاء الأسهم التي تتمتع بمعدلات سيولة جيدة.

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تظل مستويات 51 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30 و17,700 نقطة لمؤشر EGX70 من أبرز مناطق الدعم التي تستحق المتابعة، بينما يمثل اختراق 52 ألف نقطة و18 ألف نقطة على التوالي إشارة فنية مهمة لتعزيز فرص امتداد الصعود. في المقابل، فإن تراجع السيولة أو عودة الضغوط البيعية قد يدفع المؤشرات إلى إعادة اختبار مناطق الدعم.

يعكس ارتفاع السوق بالتزامن مع صافي شراء المستثمرين المصريين تحسنًا في شهية المتعاملين المحليين، لكنه يستدعي متابعة تعاملات المؤسسات الأجنبية ومدى عودتها إلى تكوين مراكز شرائية جديدة. يبقى استمرار النشاط الشرائي وعدم تحول المكاسب الحالية إلى موجة مؤقتة لجني الأرباح عاملاً حاسماً لتقييم قوة الاتجاه خلال ما تبقى من الأسبوع.