البورصة المصرية ترتفع 58 مليار جنيه بدعم أجنبي في جلسة الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة الثلاثاء 3 نوفمبر، حيث استعاد رأس المال السوقي 58 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب رغم تذبذب الأسعار.

استعادت البورصة المصرية جزءًا كبيرًا من مكاسبها خلال تعاملات جلسة الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية جماعيًا مدعومة بمشتريات نشطة من المستثمرين الأجانب. حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب بقيمة 58 مليار جنيه، ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 3.890 تريليون جنيه مقارنة بنهاية تعاملات يوم الاثنين السابقة التي سجلت 3.832 تريليون جنيه.

تفاصيل جلسة الثلاثاء ومستوى EGX30

أغلقت المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49,255 نقطة. وسجل مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفاعًا بنسبة 2.18% ليصل إلى 16,648 نقطة. كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.97% إلى 22,344 نقطة.

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سجل مؤشر الشريعة الإسلامية ارتفاعًا بنسبة 1.91% عند مستوى 5,907 نقاط، بينما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 1.01% ليغلق عند 5,674 نقطة. بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 7.09 مليار جنيه، تم من خلالها التداول على 1.77 مليار ورقة مالية عبر تنفيذ 209.6 ألف عملية تداول.

تحليل أداء المستثمرين والأجانب

اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 130.4 مليون جنيه، وهو ما ساهم بشكل مباشر في دعم معنويات السوق خلال الجلسة. في المقابل، سجل المستثمرون المصريون صافي بيع بقيمة 128.9 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 1.469 مليون جنيه.

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على الرغم من المكاسب النهائية، شهدت الجلسة تذبذبًا ملحوظًا بين الصعود والهبوط، مع تحركات سعرية متباينة للأسهم. استمرت حالة الترقب لدى المستثمرين لتأثير التطورات الجيوسياسية على حركة السيولة، وسط محاولة السوق استعادة التوازن بعد موجات التراجع السابقة.

تأثير الغاز الطبيعي على أسهم الأسمدة

ارتفع الجدل حول قطاع الأسمدة بعد قرار خفض حصص الغاز الطبيعي الموجهة لشركات القطاع، مما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن ضغوط التكاليف. يرى خبير سوق المال حسام عيد أن هذا التطور قد يفرض ضغوطًا على أسهم الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز كمادة خام أساسية.

أوضح عيد أن تأثير خفض الإمدادات يعتمد على حجم التخفيض ومدته وقدرته على توفير بدائل تشغيلية. حذر من أن أي تراجع في الإنتاج أو ارتفاع في التكلفة سيضغط على هوامش الربحية، خاصة إذا تعذر على الشركات تعويض ذلك عبر رفع أسعار البيع.

آفاق السوق ومستويات الدعم والمقاومة

توقع خبير سوق المال محمد حسن أن يستهدف المؤشر الرئيسي EGX30 اختبار مستوى 50 ألف نقطة حال استمرار القوى الشرائية. أشار إلى أن تجاوز هذا المستوى والثبات فوقه قد يفتح المجال لاستهداف 50,500 ثم 51 ألف نقطة، بينما يمثل 48,500 نقطة منطقة دعم تالية.

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أما بخصوص مؤشر EGX70، توقع استمرار التذبذب مع محاولة اختبار مستوى 16,800 نقطة ثم 17 ألف نقطة. شدد على أن استمرار الارتداد مرتبط بقدرة السوق على جذب سيولة جديدة ومواجهة تحديات الثقة لدى المستثمرين المحليين.