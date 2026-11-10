كشف البنك التجاري الدولي عن نمو ودائعه بنسبة 31.4% خلال تسعة أشهر من 2026، حيث بلغ إجمالي الودائع نحو 1.452 تريليون جنيه، في ظل توسع ملحوظ في الأصول والقروض.

أعلن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) عن تسجيل ودائع العملاء ارتفاعاً ملحوظاً إلى نحو 1.452 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026 ، وهو ما يمثل قفزة نوعية في أداء البنك خلال الفترة المالية الحالية. وقد جاءت هذه الزيادة لتعكس ثقة المستثمرين والعملاء في استقرار المؤسسة المالية وقدرتها على جذب السيولة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.

تفاصيل النمو المالي والودائع

تشير البيانات الصادرة عن البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) إلى أن إجمالي ودائع العملاء ارتفع بمقدار 347.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بمستواه الذي سجله بنهاية ديسمبر 2025 والبالغ 1.105 تريليون جنيه. وهذا يعني أن معدل النمو الشهري التراكمي بلغ 31.4%، وهي نسبة مرتفعة جداً تعبر عن وتيرة سريعة في استقطاب الأموال. ويوضح ذلك أن البنك قد أضاف ما يعادل 347.1 مليار جنيه إلى محفظته من الودائع الجديدة أو المتجددة خلال تلك الفترة، مما عزز من مركزه المالي وجعله في وضع قوي أمام المنافسين في القطاع المصرفي المصري. وقد تم تثبيت هذه الأرقام في القوائم المالية المستقلة للبنك، مما يؤكد دقتها وموثوقيتها أمام الجهات الرقابية والمستثمرين.

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توسع الأصول الإجمالي والائتماني

لم يقتصر النجاح على جانب الودائع فقط، بل شهد إجمالي أصول البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) ارتفاعاً مماثلاً ليصل إلى نحو 1.825 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026. وكان هذا المستوى للأصول قد بلغ 1.436 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مما يعني زيادة قدرها نحو 389.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 27.1%. هذا التوسع في الأصول يعكس استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة العمالية، حيث لم يعتمد فقط على جمع الودائع بل سعى لتحويل جزء كبير منها إلى استثمارات وإقراض فعال. كما أن نمو الأصول بنسبة 27.1% يدعم قدرة البنك على مواجهة المتغيرات الاقتصادية وتوفير سيولة كافية لدعم الأنشطة التجارية والصناعية في البلاد.

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تطور القروض والتسهيلات البنكية

أظهرت القوائم المالية تفاصيل دقيقة حول توزيع هذه الأصول الجديدة، حيث سجلت القروض والتسهيلات للبنوك بالصافي نحو 51.13 مليار جنيه، مقارنة بـ 34.44 مليار جنيه في الفترة المرجعية. هذا الارتفاع في القروض يشير إلى أن البنك يساهم بشكل مباشر في تمويل المشاريع والعمليات المالية التي تدعم حركة الاقتصاد. وبالنظر إلى الفرق بين القروض والأصول، يتضح أن هناك توزيعاً متوازناً بين الاحتفاظ بالأموال السائلة وعمليات الإقراض، مما يضمن الحفاظ على السيولة اللازمة للوفاء بالتزامات العملاء في نفس الوقت الذي يحقق فيه البنك عائداً مجزياً من العمليات الائتمانية.

المصدر والسياق المؤسسي

جاءت هذه البيانات المالية المفصلة ضمن تغطية صادرة عن مجلة "أموال الغد" الاقتصادية الشاملة، والتي تعد الإصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت. وتهدف المجلة إلى تقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال، مما يعزز الشفافية ويزود المتخذين للقرار بمعلومات دقيقة. وتصدر مجلة "أموال الغد" عن شركة نايل للصحافة والنشر "ش.م.م"، وهي جهة إعلامية مرموقة تسعى لتقديم تحليلات مالية دقيقة تدعم السوق المصري. ومن خلال النشر الموثوق لهذه الأرقام، تسهم المجلة في خلق بيئة استثمارية واضحة تساعد البنوك والمستثمرين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على حقائق رقمية ثابتة.