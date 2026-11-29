كشف البنك المركزي المصري عن قفزة بلغت 49% في مساهماته برأس مال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 42.45 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 6.75 تريليون جنيه.

كشفت البيانات المالية الرسمية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في المساهمات النقدية المخصصة لرأس مال مؤسسات التمويل الدولية ، لتصل القيمة الإجمالية إلى نحو 42.446 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. جاء هذا الارتفاع الكبير مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، حيث كانت المساهمات تقدر بحوالي 28.481 مليار جنيه فقط، مما يعكس توجه المؤسسة النقدية نحو توسيع نفوذها الاقتصادي على الساحة الدولية.

ارتفاع مساهمات البنك المركزي في رأس المال الدولي

يُظهر تحليل قائمة المركز المالي للبنك المركزي المصري قفزة حجمها 13.965 مليار جنيه في قيمة المساهمات الدولية خلال الفترة المنتهية في يونيو 2026. وقد بلغ معدل النمو في هذا القطاع الحساس من الميزانية نحو 49%، وهي نسبة عالية تشير إلى أهمية استراتيجية جديدة تمنحها الإدارة للبنوك المالية متعددة الجنسيات وشركاء التنمية العالميين لضمان استقرار النظام النقدي.

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توسع الأصول الإجمالية للبنك المركزي المصري

على صعيد الميزانية العامة، سجل إجمالي أصول البنك المركزي المصري نمواً ملحوظاً ليصل إلى نحو 6.75 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026. كان هذا الرقم مقابل 6.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مما يعني أن حجم الأصول قد زاد بمقدار 417 مليار جنيه، مسجلاً معدل نمو بنسبة 6.6%، وهو ما يدل على توسع قاعدة السيولة والاحتياطات لدى المؤسسة النقدية.

نمو استراتيجي في مساهمات الشركات التابعة

لم يقتصر الارتفاع على المؤسسات الدولية فقط، بل شمل أيضاً المساهمات في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة، حيث ارتفعت إلى نحو 112.838 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026. مقارنة بـ 90.341 مليار جنيه في يونيو 2025، تمثل هذه الزيادة إضافة قدرها 22.497 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 24.9% وفقاً لبيانات المركز المالي الرسمية.

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تحليل الأداء المالي واستدامة النمو

يعكس هذا الأداء المالي القوي خلال العام المنتهي في يونيو 2026 قدرة البنك المركزي المصري على إدارة ميزانيته بكل حزم، خاصة مع الالتزام الصارم بالرقابة المالية وضمان سيولة عالية تكفي لتغطية الالتزامات المحلية والدولية على حد سواء. ويظل التركيز منصباً على تنويع مصادر الدخل والاستثمارات لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

التداعيات الاقتصادية والمتابعة المستمرة

تستمر مجلات الأعمال الاقتصادية المتخصصة في متابعة هذه المؤشرات الدقيقة لتوفير رؤية شاملة حول صحة القطاع المصرفي، مع التأكيد على أن هذه الأرقام تعبر عن مرحلة من الاستقرار النسبي والنمو المتسارع في رأس المال المدبر من قبل البنك المركزي المصري، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.