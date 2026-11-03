البنك المركزي المصري يسحب 744 مليار جنيه عبر عطاءات السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 744.205 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة بعد رفع أسعار الفائدة، في خطوة لإدارة فائض السيولة وتحسين انتقال أثر السياسة النقدية.

أعلن البنك المركزي المصري عن سحب سيولة نقدية ضخمة بقيمة 744.205 مليار جنيه مصري من الجهاز المصرفي، وذلك خلال عملية عطاء السوق المفتوحة التي نُفذت يوم الثلاثاء. جاء هذا الإجراء المباشر استجابةً لقرارات السياسة النقدية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، بهدف تنظيم تدفقات السيولة داخل النظام المالي.

آلية سحب السيولة وتفاصيل العطاء

شاركت في هذه العملية النقدية أربعة عشر بنكًا تجاريًا محليًا، حيث تم تحديد سعر الفائدة على عمليات السحب بنسبة 20.5%. يُعد هذا السعر جزءًا من الحزمة الكاملة لأسعار العائد الأساسية التي أعلن عنها البنك المركزي في اجتماعه الأخير، والتي شملت رفع المعدلات بواقع 100 نقطة أساس.

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وبموجب القرار الجديد، وصلت أسعار العائد الأساسية إلى مستويات محددة بدقة، حيث أصبح سعر الإيداع لليلة واحدة عند 21%، بينما بلغ سعر الإقراض لليلة نفسها 22%. كما ارتفع سعر العملية الرئيسية لتصبح 21.5%， وسعر الائتمان والخصم أيضًا عند 21.5%. تعكس هذه الأرقام الاستراتيجية الصارمة للبنك المركزي في مواجهة ضغوط التضخم وضمان استقرار الجنيه المصري.

تحول جذري في أسلوب قبول العطاءات

في خطوة استراتيجية موازية، أعلن البنك المركزي المصري عن تغيير جوهري في أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية. تم الانتقال من نظام التخصيص التقليدي إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة، وذلك ضمن إطار إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.

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كان النظام السابق يعتمد على إجراء مزاد أسبوعي بسعر ثابت، حيث كان يتم الإعلان عن حجم العملية وتخصيص المبالغ المقبولة لكل بنك وفقًا لنسبة عطائه إلى إجمالي العطاءات المقدمة. وكان السعر المحدد للعملية الرئيسية هو المعيار الوحيد للتوزيع في تلك الآلية القديمة.

أما بموجب الآلية المعدلة الجديدة، فإن البنك المركزي يقبل جميع العطاءات المقدمة من البنوك دون تمييز مسبق في الحجم، مما يعزز الشفافية والكفاءة في توزيع السيولة. سيتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي المصري لضمان الوصول الفوري للمعلومات الدقيقة لجميع الأطراف المعنية.

تحسين انتقال أثر السياسة النقدية

يأتي هذا التعديل المؤسسي لتعزيز كفاءة نقل قرارات السياسة النقدية من البنك المركزي إلى بقية القطاعات الاقتصادية. يهدف الربط المباشر بين الودائع وعملية السوق المفتوحة إلى تحسين فعالية الأدوات النقدية المستخدمة في السيطرة على السيولة الزائدة.

من خلال قبول جميع العطاءات، يمكن للبنك المركزي تحقيق توازن أدق بين احتياجات البنوك التجارية واستقرار الأسعار الكلية. هذا النهج يتيح مرونة أكبر في إدارة المخاطر السيولة اليومية ويقلل من التشوهات المحتملة الناتجة عن أنظمة التخصيص السابقة.

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التأثير المستقبلي على القطاع المصرفي

تشير هذه الإجراءات المتزامنة إلى استمرار البنك المركزي المصري في سياسته الانكماشية للسيطرة على التضخم، رغم تأثيرها المباشر على تكلفة التمويل للبنوك والمؤسسات. يتطلب من المؤسسات المالية إعادة تقييم هياكل ميزانياتها لاستيعاب ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض العوائد على الاستثمارات قصيرة الأجل.

ستظل مراقبة حركة السيولة عبر عطاءات السوق المفتوحة محورًا رئيسيًا للأحداث الاقتصادية المقبلة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة. يتوقع المحللون أن يستمر البنك المركزي في استخدام هذه الآليات المعدلة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق أهداف النمو المستدام في الاقتصاد المصري.