أظهرت بيانات يوليو 2026 ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية في البنوك المصرية إلى 11.96 تريليون جنيه بزيادة 314.8 مليار جنيه، مع تفاصيل دقيقة حول توزيع القروض بين الحكومة والقطاع الخاص.

سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي المصري نمواً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، لتصل إلى نحو 11.967 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026. وقد مثّل هذا الرقم قفزة نوعية مقارنة بأرصدة شهر يونيو 2026 التي سجلت نحو 11.653 تريليون جنيه، محققةً زيادة صافية قدرها 314.8 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط. وتؤكد هذه الأرقام الرسمية، التي نشرتها مجلة " أموال الغد"، على استمرارية تدفق السيولة الائتمانية في السوق المحلي لدعم النشاط الاقتصادي العام.

توزيع القروض بين الحكومة والقطاع الخاص

كشف التحليل الدقيق للأرقام عن أن الحكومة هي المستفيد الأكبر من هذا النمو في الائتمان، حيث ارتفعت أرصدة التسهيلات الممنوحة لها بنحو 211.5 مليار جنيه خلال يوليو 2026. وقد بلغ معدل نمو هذه القروض الحكومية 3.4%، وهو ما يعكس حجم الاعتماد الحكومي على التمويل المصرفي خلال هذه الفترة. وفي المقابل، سجلت أرصدة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة ارتفاعاً بمقدار 103.3 مليار جنيه، مسجلةً معدل نمو بنسبة 1.9%، مما يشير إلى استمرار النشاط الائتماني الموجه للقطاعات الإنتاجية والتجارية.

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مصادر الزيادة في الودائع الحكومية

يعود السبب الرئيسي في الارتفاع الكبير في أرصدة التسهيلات الممنوحة للحكومة إلى عوامل تتعلق بالعملة الأجنبية، حيث ارتفعت الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 179.6 مليار جنيه. وإلى جانب هذا العامل الخارجي، ساهمت زيادة الأرصدة بالعملة المحلية بنحو 31.9 مليار جنيه في دفع إجمالي الزيادة الحكومية. ويوضح هذا التوزيع أن جزءاً كبيراً من التمويل الحكومي يعتمد على العملات الصعبة، بينما يشكل جزءاً أصغر نسبياً الاعتماد على الجنيه المصري في إطار السياسات النقدية الحالية.

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هيمنة القطاع الخاص والصناعي

سيطر قطاع الأعمال الخاص على الحصة الأكبر من إجمالي الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة بنهاية يوليو 2026، حيث استحوذ على نحو 59.5% من تلك القروض. وعند النظر إلى توزيع التسهيلات الائتمانية وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، جاء القطاع الصناعي في المقدمة، محققاً النسبة الأكبر بنسبة 32.6% من إجمالي التسهيلات الموزعة. ويلي ذلك قطاع الخدمات الذي حصل على نسبة 29.1%، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.3%، فيما حصل قطاع الزراعة على حصة صغيرة نسبها 1.4%، مما يعكس الأولويات الاستثمارية في الاقتصاد المصري.

القطاع العائلي والبيانات غير الموزعة

في الجانب الآخر من المعادلة، بلغت نسبة القطاعات غير الموزعة بدقة ضمن الفئات التقليدية 29.6% من إجمالي الأرصدة. وقد استحوذ القطاع العائلي بشكل فعلي على الجزء الأعظم من هذه النسبة، حيث بلغ حصته نحو 29.4% من إجمالي الأرصدة. وتوضح هذه البيانات أن جزءاً كبيراً من الائتمان المصرفي يذهب مباشرة للأسر والاقتصاد المنزلي، وهو ما يساهم في تحفيز الاستهلاك والاستثمارات الصغيرة خارج إطار القطاعات الصناعية والتجارية الكبرى.