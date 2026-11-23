البنك المركزي المصري يعلن قبول عطاءات سندات الخزانة بقيمة 41.2 مليار جنيه في عطاء يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، مقابل مستهدف 46.5 مليار جنيه.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن نتائج عطاء سندات الخزانة الذي عُقد يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026 ، مشيراً إلى قبوله لعروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 41.2 مليار جنيه. جاء هذا القرار في إطار عملية الطرح التي وضع البنك المركزي لها هدفاً مبدئياً يبلغ 46.5 مليار جنيه، مما يعكس ديناميكيات سوق الدين السيادي خلال هذا الشهر.

تفاصيل عطاء سندات الخزانة ذات العائد الثابت

لم يتلقَ البنك المركزي أي عروض على شريحة سندات الخزانة ذات العائد الثابت لأجل عام ونصف، وهي الشريحة التي استهدف البنك المركزي طرحها بقيمة 5 مليارات جنيه. وفي المقابل، نجح المركزي في قبول عروض بقيمة 11.099 مليار جنيه في سندات الخزانة ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، من إجمالي عروض مقدمة بلغت 29.46 مليار جنيه، موزعة على 46 عرضاً. وسجل متوسط سعر العائد المرجح لهذه العروض المقبولة 25.394%.

Also read إدانة عامل بالسجن المؤبد بتهمة القتل وإطلاق النار على موظف شرطة في سوهاج

وتراوحت أسعار العائد على العروض المقدمة للسندات ذات العائد الثابت بين 24.70% كحد أدنى و30% كحد أقصى. أما بالنسبة للطلبات التي تمت الموافقة عليها، فقد بلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة 24.738%، حيث تدرج العائد عليها بين 24.70% و24.74%.

نتائج سندات الخزانة ذات العائد المتغير

بالنسبة لسندات الخزانة ذات العائد المتغير، قبل البنك المركزي 30.1 مليار جنيه موزعة على ثلاثة آجال مختلفة، من إجمالي عروض مقدمة بلغت نحو 47.86 مليار جنيه. وقد أظهرت هذه الشريحة طلباً قوياً من المستثمرين مقارنة بالشريحة الثابتة في بعض الآجال.

Advertisement

وقبل المركزي 2.8 مليار جنيه في سندات الخزانة ذات العائد المتغير لأجل عام ونصف، مقابل مستهدف بلغ 5 مليارات جنيه، من إجمالي عروض مقدمة بقيمة 6.45 مليار جنيه، وسجل متوسط سعر العائد المرجح للعروض المقبولة 26.001%. كما قبل المركزي 2.3 مليار جنيه في سندات الخزانة ذات العائد المتغير لأجل 5 سنوات، مقابل مستهدف بلغ 1.5 مليار جنيه، من إجمالي عروض مقدمة بقيمة 3.54 مليار جنيه، وبلغ متوسط سعر العائد المرجح للعروض المقبولة 26.196%.

استجابة سوق المال وتوزيع العائدات

فيما يخص السندات ذات العائد المتغير لأجل 10 سنوات، قبل البنك المركزي كامل القيمة المستهدفة البالغة 25 مليار جنيه، من إجمالي عروض مقدمة بلغت 37.87 مليار جنيه، وسجل متوسط سعر العائد المرجح للعروض المقبولة 26.625%. ويعتبر هذا الإنجاز علامة على ثقة المستثمرين في الآجال الطويلة.

وبذلك بلغ إجمالي ما قبله البنك المركزي نحو 41.2 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 46.5 مليار جنيه، في ظل عدم تقدم المستثمرين بعروض على شريحة السندات ثابتة العائد لأجل عام ونصف بقيمة 5 مليارات جنيه. وتظل هذه البيانات مؤشراً هاماً على حالة السيولة وسعر الفائدة في السوق المالي المصري.