البنك المركزي يقبل 55.9 مليار جنيه في سندات الخزانة بمتوسط عائد 26.6%

البنك المركزي المصري يطرح سندات بقيمة 55.9 مليار جنيه بمتوسط عائد 26.6%، حيث سجلت سندات العائد الثابت والمتغير طلباً قوياً في أحدث عطاءات الخزانة.

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج أحدث عطاءات سندات الخزانة الحكومية، حيث سجل قبول العروض إجمالية قدرها 55.918 مليار جنيه مصري. وقد تم توزيع هذه القيمة بين فئتين رئيسيتين من أدوات الدين الحكومي، وهما السندات ذات العائد المتغير والسندات ذات العائد الثابت. جاء هذا الطرح في اليوم الثاني من الأسبوع، تحديداً في يوم الاثنين، لتلبية احتياجات التمويل الحكومي ومواجهة تحديات السيولة.

تفاصيل قبول سندات العائد المتغير

حققت سندات الخزانة ذات العائد المتغير حظاً أوفر من الطلبات، حيث قبل البنك المركزي عروضاً بقيمة 32.848 مليار جنيه. كان إجمالي العروض المقدمة لهذا الصنف أعلى بكثير، إذ بلغت 53.662 مليار جنيه، مما يشير إلى ثقة المستثمرين الكبيرة في هذه الأدوات. وتضمن هذا الجزء ثلاثة إصدارات مستقلة، تلقى كل منها استجابة متباينة من السوق المالي.

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في الإصدار الأول من سندات العائد المتغير، حدد البنك المركزي هدفاً بقيمة 5 مليارات جنيه، لكنه تلقى طلبات بواقع 8.049 مليار جنيه من خلال 19 عرضاً متنافساً. وبعد فرز العروض، قبل البنك المركزي 4 عروض فقط بقيمة 4.670 مليار جنيه، مسجلاً متوسط عائد مرجح قدره 25.5997%. هذا الرقم يعكس السعر الذي وافق عليه المقترضون مقابل الحصول على التمويل.

أما في الإصدار الثاني من نفس الفئة، بلغ الهدف المحدد 1.5 مليار جنيه، بينما ارتفعت العروض المقدمة إلى 4.942 مليار جنيه عبر 13 عرضاً. قبل البنك المركزي 4 عروض بقيمة 3.178 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح وصل إلى 26.2%. وقد ساهم هذا التباين في العوائد بين الإصدارات في جذب استثمارات متنوعة من مختلف اللاعبين في السوق.

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نجاح إصدار العائد الثابت الكبير

تصدر الإصدار الثالث من سندات العائد المتغير المشهد من حيث الحجم، حيث استهدف البنك المركزي جمع 25 مليار جنيه. وتلقى البنك طلبات هائلة بقيمة 40.671 مليار جنيه عبر 11 عرضاً، وهي نسبة تغطي الطلب أكثر من الضعف مقارنة بالهدف. قبل البنك المركزي عرضين فقط، بقيمة إجمالية 25 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح قدره 26.625%.

على صعيد سندات العائد الثابت، سجل الطرح قبولاً بقيمة 23.070 مليار جنيه، مقابل عروض مقدمة قدرها 35.747 مليار جنيه. تم تقسيم هذه الفئة على إصدارين رئيسيين، حيث سجل الإصدار الأول طلبات بقيمة 28.758 مليار جنيه من خلال 39 عرضاً. قبل البنك المركزي 12 عرضاً بقيمة 21.070 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح بلغ 24.718%.

في الإصدار الثاني من سندات العائد الثابت، تلقى البنك المركزي عروضاً بقيمة 6.989 مليار جنيه من خلال 23 عرضاً. قبل البنك المركزي عرضاً واحداً فقط بقيمة 2 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح قدره 24.749%. ويأتي هذا الطرح في ظل متابعة دقيقة لأدوات الدين الحكومي كوسيلة أساسية لتنظيم السيولة النقدية في البنوك المحلية.

تأثير العطاءات على السوق المالي

تهدف هذه العطاءات إلى سد فجوة التمويل في الموازنة العامة، كما أن معدلات العائد المرتفعة تعكس بيئة أسعار الفائدة السائدة. يعمل البنك المركزي على موازنة بين جذب السيولة والسيطرة على التضخم، وتظهر الأرقام توجهاً قوياً من المستثمرين نحو أدوات الخزانة المصرية. تستمر الأسواق في مراقبة هذه المؤشرات للتنبؤ بالحركة المستقبلية للعملة المحلية.