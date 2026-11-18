البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمول توسعات شركة تيوب عبر بنك الإمارات دبي الوطني بمبلغ 8.74 مليون يورو لتعزيز الطاقة الإنتاجية والاقتصاد الأخضر.

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و بنك الإمارات دبي الوطني - مصر ، رسمياً عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة لدعم الشركة الوطنية لصناعة أنابيب الألومنيوم "تيوب". يأتي هذا القرار في إطار حرص المؤسستين المالية على دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر في مصر، من خلال قرض بقيمة 500 مليون جنيه مصري. يعادل هذا المبلغ نحو 8.74 مليون يورو، ويشكل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرات الصناعية للشركة المصرية.

تفاصيل آلية تقاسم المخاطر والتمويل

يقدم بنك الإمارات دبي الوطني - مصر القرض الكامل بقيمة 500 مليون جنيه، في حين يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المشاركة بنسبة 50% من قيمة هذا التمويل. تتم هذه المشاركة من خلال "آلية تقاسم المخاطر" التي وقعتها المؤسستان معاً في يونيو 2025. تبلغ قيمة هذه الآلية البالغة 25 مليون دولار أمريكي، وتعد هذه الصفقة أول استثمار للبنك الأوروبي في مصر ضمن هذا الإطار المحدد.

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تتيح هذه الآلية للمؤسستين تقاسم المخاطر المرتبطة بالمعاملات التمويلية المؤهلة، مما يعزز من قدرتهما على تقديم تمويل طويل الأجل للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى الدعم المالي، يمنح هذا الاتفاق العملاء المؤهلين فرصة الاستفادة من خدمات استشارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضمان كفاءة التنفيذ.

تعزيز الطاقة الإنتاجية والتوسع الصناعي

سيخصص التمويل الممنوح لشركة "تيوب" بشكل مباشر لشراء آلات ومعدات جديدة، وتأمين خدمات تركيبها وتثبيتها في المرافق الإنتاجية. يهدف هذا الاستثمار التقني إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، مما يسمح لها بالاستجابة لمتطلبات السوق المتنامية بكفاءة أعلى. كما سيساعد التمويل في تنويع محفظة منتجات الشركة، مما يعزز من مرونتها التشغيلية ويقلل من الاعتماد على خطوط إنتاج محدودة.

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بالإضافة إلى التوسع الكمي، يركز التمويل على زيادة صادرات الشركة المصرية، مما يسهم في تحسين ميزان المدفوعات ودور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. يترافق هذا التمويل المالي مع منحة تحفيزية مرتبطة بأهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، مقدمة من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لضمان توافق النمو مع المعايير الدولية.

الالتزام بالممارسات البيئية والحوكمة

ستساعد المنحة التحفيزية شركة "تيوب" على تنفيذ خطة عمل شاملة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تتضمن هذه الخطة مؤشرات أداء قابلة للقياس بدقة، تهدف إلى الحد من البصمة البيئية للشركة وتقليل الآثار السلبية للعمليات الصناعية. كما تستهدف الخطة تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، ورصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المتفق عليها مع الشركاء الماليين.

صرحت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمية، بأن الإعلان عن هذا الاستثمار الأول في إطار تسهيل تقاسم المخاطر يعكس كيفية مساعدة الحوافز الموجهة للشركات المصرية الطموحة. وأوضحت أن هذا الدعم يسهم في تعزيز استدامة الشركات وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية. من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، أن الشراكة تجمع بين التمويل والاستدامة لدعم نمو الشركات الصناعية المصرية.

رؤية الشركة والمستثمرين طويل المدى

أكد هاني نجاتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تيوب"، أن هذه الشراكة ستساعد الشركة على المضي قدماً في تحقيق طموحاتها في مجال الابتكار المستدام لحلول التعبئة والتغليف. يعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، حيث استثمر حتى الآن أكثر من 16 مليار يورو في 238 مشروعاً.

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ذهب معظم هذا الاستثمار الضخم إلى القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في البيئة الاستثمارية المصرية. تدعم هذه العمليات الأولى في إطار تسهيل تقاسم المخاطر الاستثمار في الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات، كما تعكس التزاماً قوياً بتمويل النمو الذي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود على المدى الطويل.