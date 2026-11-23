البنك المركزي المصري يعلن إطلاق خدمات ترميز بطاقات الدفع على هواتف أندرويد، لتوسيع دائرة الدفع الإلكتروني ودعم الشمول المالي وتحقيق الاستقلالية الرقمية.

أعلن البنك المركزي المصري رسميًا عن إطلاق خدمات ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهاتف المحمول التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية. تأتي هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية المتعددة، لتوفير وسائل دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام لجميع المواطنين في مصر. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية وتبني التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي.

إتاحة خدمة الترميز على نظام أندرويد

صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بأن هذه الخطوة تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية البنك المركزي للتحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع. أكد المحافظ أن تبنّي التقنيات التكنولوجية الحديثة يساهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة البنية التحتية للخدمات المالية، ويدعم جهود الشمول المالي التي يسعى إليها البنك. تهدف هذه المبادرة إلى قود البلاد نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد التقليدي، وأكثر استعدادًا لاستقبال مستقبل الاقتصاد الرقمي المتطور.

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وأضاف السيد المحافظ أن إتاحة خدمات ترميز بطاقات الدفع على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد من شأنها توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الدفع الرقمية بشكل كبير. ستتمكن شريحة واسعة من المواطنين من إضافة بطاقات الدفع الخاصة بهم إلى تطبيقات الهواتف المحمولة، واستخدام هواتفهم لإجراء معاملات الدفع اللاتلامسية بسهولة تامة وأمان عالي. يمثل هذا الإعلان امتدادًا طبيعيًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من هذا المشروع الحيوي.

وتشمل المرحلة السابقة من المشروع إتاحة الخدمة عبر منصة Apple Pay، والتي تم إطلاقها في ديسمبر 2024، وقد سجلت أرقامًا قياسية في التعاملات المالية. بلغ عدد المعاملات التي نُفذت من خلال الخدمة في تلك المرحلة نحو 292 مليون معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 228 مليار جنيه مصري، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2026.这些数据 تعكس القبول الكبير من قبل المستخدمين والبنوك لهذه التقنيات الحديثة في مجال المدفوعات.

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مزايا الخدمة والتحقق البيومتري

تتيح خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة إضافة نسخة رقمية آمنة من بطاقة الدفع الإلكترونية مباشرة إلى الهاتف المحمول. يمكن للمستخدمين استخدام هذه النسخة الرقمية لإتمام عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية المعروفة بـ (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce). يضمن ذلك مرونة عالية في التعاملات المالية اليومية للمواطنين والشركات على حد سواء.

يتم التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية المتطورة، مثل بصمة الوجه أو بصمة الإصبع، مما يضمن أعلى مستويات الأمان والمصادقة. تساعد هذه الخاصية في منع الاحتيال المالي وتوفر طمأنينة للمستخدمين عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت أو في المتاجر. كما ستتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة لا تلامسية، وبسرعة فائقة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية التقليدية.

وتسهم هذه الخدمة بشكل فعال في دعم نمو معاملات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية. يعكس هذا النمو الإيجابي الأثر الكبير الذي حققته التكنولوجيا المالية في تعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق استخدامها بين شريحة واسعة من السكان.

تعزيز الاستقلالية الرقمية للدفع

تأتي هذه التطورات مواكبة لأحدث التقنيات العالمية في مجال نظم وخدمات الدفع، لضمان بقاء مصر في صدارة الدول التي تتبنى الابتكارات المالية. تعمل الخدمة على تعزيز تكامل واستقلالية نظم الدفع الوطنية، مما يقلل الاعتماد على الأنظمة الخارجية ويعزز السيادة الرقمية للقطاع المصرفي المصري. يهدف البنك المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى خلق بيئة مالية مرنة وقادرة على مواكبة التغيرات السريعة في السوق العالمي.

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وبذلك، يضمن البنك المركزي المصري أن المواطنين والمؤسسات المالية يمكنهم الاستفادة من أحدث التقنيات لتسهيل حياتهم المالية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المصرفي. يمثل إطلاق هذه الخدمة على نظام أندرويد قفزة نوعية نحو مستقبل مالي أكثر شمولاً وكفاءة، يسهل على الجميع الوصول إلى الخدمات المالية بأسرع وقت وأعلى درجات الأمان.