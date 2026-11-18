وزارة التجارة تعلن عن خطة فورية لتقنين أنشطة الدهابة والتنقيب، بينما تكشف إحصائيات العمل عن ارتفاع البطالة إلى 6.0% في الربع الثالث من عام 2026.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026، عن صدور نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، مشيراً إلى أن معدل البطالة سجل 6.0٪ من إجمالي قوة العمل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بقيمة 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق. وجاء هذا الإعلان في توقيت تتزامن معه تطورات أمنية واقتصادية مهمة تتعلق بتقنين أوضاع أنشطة التعدين والتنقيب، والتي انتقلت من مرحلة الاجتماعات التمهيدية إلى التحركات الميدانية الفعلية.

تفاصيل سوق العمل ومعدلات البطالة

كشفت البيانات الرسمية أن إجمالي قوة العمل بلغ 35.757 مليون فرد، بزيادة قدرها 0.3٪ مقارنة بـ 35.636 مليون فرد في الربع السابق. وقد توزع هذا الرقم حيث بلغت قوة العمل في المدن 15.980 مليون فرد، بينما سجلت في الريف 19.777 مليون فرد. وعلى مستوى النوع، وصل حجم قوة العمل للذكور إلى 28.108 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 7.649 مليون فرد.

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أرجع التقرير هذا الارتفاع في حجم قوة العمل بمقدار 26 ألف فرد، إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 72 ألف مشتغل وانخفاض المتعطلين بمقدار 46 ألف متعطل خلال الربع الحالي. وفي المقابل، ارتفعت قوة العمل في الإناث بمقدار 121 ألف فرد، نتيجة ارتفاع المشتغلين بمقدار 34 ألفاً وارتفاع المتعطلين بمقدار 87 ألفاً.

القرار الجديد لتقنين أنشطة الذهب

تزامناً مع这些数据، وافقت الحكومة على خمسة قرارات خلال اجتماعها الأسبوعي بتوجيهات من الرئيس السيسي، وكان من أبرزها القرار المتعلق بتقنين أوضاع الدهابة، والذي ينقل الملف من مرحلة التنسيق الإداري إلى التنفيذ الميداني المباشر. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، وهو ما أكده خبراء عسكريون أن تقنين التنقيب عن الذهب يسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي.

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يهدف القرار الحكومي إلى تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب ومصادرها، مما يعني أن الأجهزة المعنية ستبدأ عمليات تفتيش وتسجيل للممارسين في هذا القطاع. ويعد هذا الخطوة جوهرية في معالجة التداخل بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، حيث تسعى الدولة لحصر النشاط وتنظيمه لضمان عوائد اقتصادية عادلة للدولة.

تحليل توزيع المشتغلين حسب الجنس والموقع

سجل عدد المتعطلين في الربع الحالي 2.162 مليون متعطل، بنسبة 6.0٪ من إجمالي قوة العمل، موزعة بين 1.022 مليون ذكور و1.140 مليون إناث. ومقارنة بالربع السابق الذي سجل 2.075 مليون متعطل، فإن هذا يعني ارتفاعاً قدره 87 ألف متعطل بنسبة 4.2٪، لكن الارتفاع انخفض مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي كان أعلى بنسبة 3.0٪.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 3.6٪ خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 3.4٪ في الربع السابق و4.0٪ في الربع المماثل من العام الماضي. أما بين الإناث، فبلغ معدل البطالة 14.9٪ في الربع الحالي، مقابل 14.4٪ في الربع السابق و15.0٪ في الربع المماثل من العام السابق، مما يشير إلى تحسن طفيف في المشاركة النسبية للإناث رغم بقاء المعدل مرتفعاً نسبياً.

التوزيع الجغرافي للمشتغلين والقطاعات

سجل معدل البطالة في المدن 9.0٪ من إجمالي قوة العمل في الحضر، بانخفاض مقارنة بـ 10.1٪ في الربع المماثل من العام السابق، بينما كان 8.8٪ في الربع السابق. وفي المقابل، سجل معدل البطالة في الريف 3.7٪ من إجمالي قوة العمل في الريف، مقارنة بـ 3.5٪ في الربع السابق و3.6٪ في الربع المماثل من العام السابق، مما يعكس فروقات هيكلية في سوق العمل بين المناطق الحضرية والريفية.

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بلغ عدد المشتغلين 33.595 مليون فرد، بنسبة زيادة 0.1٪ عن الربع السابق. وتوزع المشتغلون بـ 14.550 مليون في الحضر و19.045 مليون في الريف. وحقق نشاط الزراعة و استغلال الغابات و قطع الشجر وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة بـ 5.785 مليون مشتغل (17.2٪)، تليه تجارة الجملة والتجزئة بـ 5.591 مليون (16.6٪)، ثم الصناعات التحويلية بـ 4.841 مليون (14.4٪)، وأخيراً التشييد والبناء بـ 4.242 مليون (12.6٪).