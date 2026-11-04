البنك المركزى المصرى: تسويات بنكية تتجاوز 289 تريليون جنيه في 10 أشهر من 2026

كشف البنك المركزى المصرى عن تنفيذ 2.52 مليون عملية تسوية لحظية بقيمة 289.025 تريليون جنيه، لتعزيز كفاءة السيولة ومنع المخاطر النظامية خلال 2026.

أكد البنك المركزى المصرى أن قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك المحلية باستخدام نظام التسوية اللحظية قد تجاوزت 289 تريليون جنيه مصري خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2026، بما يعكس حجم المعاملات المالية الضخمة التي تمر عبر هذا القناة الحيوية.

وأوضح البنك المركزى المصرى أن إجمالي عدد العمليات التي تم تنفيذها على هذا النظام خلال تلك الفترة الزمنية بلغ نحو 2.52 مليون عملية، مما يبرز الاعتماد المتزايد للبنوك المصرية على آليات التسوية الفورية لضمان سلاسة الحركة المالية.

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طبيعة عمل نظام التسوية اللحظية

يعمل نظام التسوية اللحظية المعروف اختصاراً بـ RTGS كمحور أساسي لأنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية في مصر، حيث يُستخدم حصرياً لتسوية أوامر الدفع عالية الأهمية وكبيرة القيمة التي تتم داخل الحدود الوطنية.

ويتميز هذا النظام بتأثيره المباشر والواسع النطاق، إذ إن أي خلل أو خطر مرتبط به قد يمتد ليؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد ككل، لذا يحرص البنك المركزى المصرى على إدارته بحذر شديد لضمان استدامة الأداء المالي.

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توزيع حجم العمليات الشهرية

شهد شهر يناير من عام 2026 تنفيذ نحو 228.209 ألف عملية بنكية بقيمة إجمالية بلغت 22.320 تريليون جنيه، بينما سجل شهر فبراير نشاطاً مماثلاً بتنفيذ 250.439 ألف عملية بقيمة 21.342 تريليون جنيه مصري.

وفي مارس من العام ذاته، قفز حجم المعاملات بشكل ملحوظ ليصل إلى 31.937 تريليون جنيه من خلال 261.099 ألف عملية، وفي أبريل تم تسجيل 29.638 تريليون جنيه عبر 262.769 ألف عملية.

تطور الأداء في النصف الثاني

استمرت الوتيرة المرتفعة للمعاملات في مايو وسبتمبر، حيث تم تنفيذ 218.092 ألف عملية بقيمة 23.949 تريليون جنيه في مايو، لتتصدر سبتمبر القائمة بتنفيذ 269.604 ألف عملية بقيمة 35.062 تريليون جنيه، وهي أعلى قيمة شهرية مسجلة.

وفي أكتوبر 2026، سجل النظام 256.582 ألف عملية بقيمة 34.951 تريليون جنيه، وفي يونيو تم تنفيذ 271.392 ألف عملية بقيمة 33.368 تريليون جنيه، مما يؤكد استقرار تدفق رأس المال.

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تأثير التسويات على الاقتصاد

يساهم الحد من المخاطر المحيطة بنظام التسوية اللحظية في تحسين كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد المصري، مما يدعم الشركات والمؤسسات في إجراء معاملاتها اليومية دون عوائق.

وتعمل هذه الآلية على تعزيز الثقة في النظام المالي المحلي، حيث تضمن أن العمليات الكبيرة تتم بتسوية فورية لا تقبل الارتداد، مما يقلل من مخاطر الائتمان ويعزز الشفافية في السوق.

النتائج المستقبلية والتوقعات

تستمر مراقبة البنك المركزى المصرى لبيانات النظام بشكل دوري لضمان استمرار كفاءته في مواجهة الأحمال المالية المتزايدة، مع توقعات بمواصلة النمو في حجم المدفوعات مع استكمال العشرة أشهر المتبقية من عام 2026.