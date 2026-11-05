البنوك الصينية تعزز تمويل إعادة شراء الأسهم مع خفض فائدة الإقراض إلى 1%

تعزز البنوك الصينية تمويل إعادة شراء الأسهم بعد تجاوز طلبات التسهيلات الائتمانية 200 مليار يوان، مع خفض بنك الشعب الصيني فائدة إعادة الإقراض إلى 1% لتقليل تكلفة الاقتراض.

كشفت تقارير اقتصادية أن البنوك الصينية اتجهت إلى تعزيز التمويل المخصص لدعم سوق الأسهم، بعد أن تجاوزت طلباتها للحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي 200 مليار يوان خلال الأسبوع الجاري. ويعادل هذا المبلغ نحو 30 مليار دولار، وتهدف هذه الأموال إلى تمويل برامج إعادة شراء الأسهم التي تنفذها الشركات المدرجة في البورصات الصينية.

وفي إطار هذه التحركات، أعلن بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة على برنامج إعادة الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر عند 1% اعتبارًا من يوم الأربعاء. ويأتي القرار ليقلص تكلفة حصول البنوك على التمويل من البنك المركزي، ويتيح لها تقديم قروض أقل كلفة للشركات الراغبة في شراء أسهمها من السوق.

Also read رئيس شعبة بناء السفن: نعمل على توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات

آلية تمويل البنوك الصينية لإعادة شراء الأسهم

تعتمد الآلية على أن البنوك تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المركزي، ثم تستخدم هذه الأموال في تمويل الشركات المدرجة التي تقرر إعادة شراء أسهمها. وقد تجاوزت طلبات البنوك على هذه التسهيلات 200 مليار يوان خلال الأسبوع الجاري، وهو مؤشر واضح على حجم الطلب المتزايد على هذا النوع من التمويل.

ويوضح هذا المسار أن الهدف المباشر هو دعم السيولة في سوق الأسهم عبر تشجيع الشركات المدرجة على استخدام أموالها أو أموال مقترضة في شراء أسهمها. وتعني إعادة الشراء عادةً تقليل عدد الأسهم المتداولة في السوق، وهو ما يرتبط في الغالب بمحاولة دعم أسعار الأسهم واستقرار التداول.

Advertisement

خفض فائدة إعادة الإقراض وأثره على تكلفة البنوك

قرر بنك الشعب الصيني خفض فائدة برنامج إعادة الإقراض بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى 1%، بدءًا من يوم الأربعاء. ويعني هذا القرار أن تكلفة الاقتراض التي تتحملها البنوك من البنك المركزي أصبحت أقل مما كانت عليه قبل التطبيق.

وبحسب ما ورد في التقارير، فإن انخفاض تكلفة التمويل لدى البنوك يتيح لها بدوره تقديم قروض بأسعار أقل للشركات الراغبة في إعادة شراء أسهمها. وبذلك ينتقل أثر القرار من المؤسسة المركزية إلى البنوك التجارية، ثم إلى الشركات المدرجة التي تستفيد من تكلفة اقتراض أدنى.

رؤية فاوندر سيكيوريتيز لأثر خفض الفائدة على السوق

أشارت شركة فاوندر سيكيوريتيز في مذكرة نقلتها وكالة رويترز إلى أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل أعباء الاقتراض على البنوك. وترى الشركة أن هذا التخفيف قد يدفع الشركات المدرجة إلى توسيع عمليات إعادة شراء أسهمها.

وتضيف المذكرة أن هذا التوسع قد يساعد على تعزيز استقرار سوق المال، وهو الهدف المعلن من وراء هذه التحركات. ويلاحظ أن هذه القراءة تمثل رأي الشركة في مذكرتها، ولم تحدد المذكرة حجم التوسع المتوقع أو مدته الزمنية.

Advertisement

ما يعنيه القرار للشركات المدرجة والمستثمرين

بالنسبة إلى الشركات المدرجة في البورصات الصينية، يفتح خفض فائدة إعادة الإقراض باب الاقتراض بتكلفة أقل لتمويل برامج إعادة شراء الأسهم. ويمنح ذلك الشركات قدرة أكبر على تنفيذ هذه البرامج إذا رأت أن ظروفها المالية تسمح بذلك.

أما المستثمرون فيتابعون عادةً مدى تحول هذه التسهيلات إلى عمليات شراء فعلية في السوق، إذ إن الطلبات البالغة 200 مليار يوان تعكس حجم الاستعداد لدى البنوك، لكنها لا تحدد وحدها مقدار الأسهم التي ستُعاد شراؤها. ويبقى الأثر النهائي مرتبطًا بقرارات الشركات المدرجة وتنفيذها لهذه البرامج على أرض الواقع.