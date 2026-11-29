البنك المركزي المصري يعلن عن فعاليات الشمول المالي المجاني من 1 إلى 15 ديسمبر 2026، مستهدفاً ذوي الهمم والشباب والنساء بفتح الحسابات بدون رسوم.

تستعد البنوك العاملة في مصر لإطلاق حملة شاملة لتقديم خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، وذلك في إطار مبادرة الشمول المالي التي يشرف عليها البنك المركزي المصري. ستبدأ هذه الفعاليات اعتبارًا من الثلاثاء الأول من شهر ديسمبر عام 2026، وتستمر لمدة أسبوعين حتى الخامس عشر من الشهر نفسه، تزامناً مع اليوم العالمي ل ذوي الهمم الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام. تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الفئات المهمشة على الانخراط في المنظومة المالية الرسمية والاستفادة من المنتجات المصرفية المتنوعة دون عوائق مالية.

تفاصيل الخدمات المصرفية المجانية المقدمة

تضمن قائمة الخدمات المجانية خلال الفترة المحددة فتح أنواع متعددة من الحسابات البنكية، بما في ذلك حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وحسابات الشمول المالي المخصصة. تميز هذه الخدمات بإعفاء العملاء من أي حد أدنى مطلوب لفتح الحساب، كما يتم إلغاء جميع المصاريف الإدارية التي كانت تُفرض سابقاً على العملاء الجدد. بالإضافة إلى ذلك، توفر البنوك إصدار بطاقات الخصم المباشر والمحافظ الإلكترونية مجاناً، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى أدوات الدفع الحديثة والتعامل النقدي بشكل أكثر أماناً وفعالية في حياتهم اليومية.

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أهداف المبادرة والفئات المستهدفة

يركز البنك المركزي المصري من خلال هذه المبادرة على جذب المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية تقليدية، ودعوتهم لدمج أنفسهم في النظام المالي الرسمي المدعوم بالدولة. تُولي الجهات الرقابة اهتماماً خاصاً بتسهيل الإجراءات للفئات المستضعفة أو التي تحتاج إلى دعم إضافي، حيث تستهدف الحملة بشكل مكثف النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا التوجه إلى ضمان حماية حقوق العملاء، وتعليمهم كيفية إدارة أموالهم بكفاءة أعلى، مما يسهم في تحسين الوضع المالي للأسر وزيادة الاستقرار الاقتصادي على المستوى الفردي.

توزيع الفعاليات السنوية والمواعيد الرسمية

تعتمد استراتيجية الشمول المالي في مصر على عقد ستة فعاليات سنوية مختلفة، تشارك فيها جميع البنوك الحكومية والخاصة بتقديم خدماتها دون مقابل للمواطنين. جاءت مواعيد هذه الفعاليات مرتبطة بالمناسبات الدولية التي تعكس اهتمام الدولة بفئات عمرية واجتماعية محددة. فعلى سبيل المثال، تُقام فعالية اليوم العالمي للشباب من الأول إلى الخامس عشر من شهر أغسطس، بينما تُقام فعالية اليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

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نمو مؤشرات الشمول المالي ونسب المشاركة

شهدت مؤشرات الشمول المالي في مصر ارتفاعاً كبيراً وملموساً، حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة seventy-nine بالمئة (79%) بنهاية يونيو عام 2026. ليصل إجمالي عدد هؤلاء المواطنين إلى خمسة وستين مليونا وأربعمائة وأربعين ألفا (56.4 مليون) من أصل سبعين مليونا وأربعمائة وأربعة عشر ألفا (71.4 مليون) مواطن من الفئة العمرية فوق الخامسة عشرة. وتشمل هذه الحسابات النشطة الحسابات البنكية المباشرة، وحسابات البريد المصري، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدماً، مما يدل على توسع هائل في استخدام القنوات الرسمية.

ارتفاع معدلات المشاركة النسائية والشبابية

برزت معدلات الشمول المالي للمرأة في مصر كقصة نجاح ملحوظة، حيث ارتفعت من تسعة عشر بالمئة وثلاثة أعشار (19.1%) خلال عام 2016 إلى اثنين وسبعين بالمئة وخمسة أعشار (72.5%) بنهاية يونيو 2026. يمثل هذا الارتفاع زيادة هائلة بلغت نسبتها 327% على مدار هذه السنوات، مما يعكس تمكين المرأة اقتصادياً. كما شهد الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً نمواً في المشاركة المالية من 36.3% عام 2020 إلى 58% بنهاية يونيو 2026، بمعدل نمو قدره 85%، مما يوضح زيادة استفادتهم من المنتجات المصرفية الحديثة.