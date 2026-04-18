البنتاغون يستكشف إشراك عمالقة صناعة السيارات في الإنتاج العسكري

تجري وزارة الدفاع الأمريكية محادثات مع شركات سيارات وصناعات كبرى لاستكشاف إمكانية توسيع دورها في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الدفاعي وزيادة القدرات الإنتاجية في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

في خطوة لافتة تعكس توجهات استراتيجية نحو تعزيز القدرات العسكرية وتأمين سلاسل الإمداد، كشفت تقارير صحفية عن دخول إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مباحثات موسعة مع عدد من أبرز شركات تصنيع السيارات والشركات الصناعية العملاقة في الولايات المتحدة. الهدف من هذه المحادثات هو استكشاف سبل إشراك هذه الشركات بشكل أكثر فعالية في عملية إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، وذلك بما يدعم الجاهزية الدفاعية الأمريكية في ظل بيئة جيوسياسية متزايدة التعقيد.

وفقاً لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، فقد جرت هذه المناقشات على مستويات رفيعة، حيث شارك فيها مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى جانب قيادات تنفيذية رفيعة المستوى في شركات عملاقة مثل جنرال موتورز وفورد. تركزت هذه المباحثات على بحث معمق لسبل دعم سلاسل الإمداد العسكرية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية للقطاع الدفاعي، وضمان وجود احتياطيات كافية من المعدات والأسلحة. وقد أوضحت المصادر أن هذه المحادثات كانت في إطار تمهيدي واسع النطاق، وبدأت قبل اندلاع التوترات الأخيرة مع إيران، مما يدل على رؤية استراتيجية طويلة الأمد تسعى إلى تنويع مصادر الدعم للصناعات الدفاعية وإشراك قطاعات صناعية حيوية أخرى، وعلى رأسها قطاع السيارات الذي يمتلك قدرات إنتاجية ضخمة وتقنيات متقدمة. ولم تقتصر المناقشات على شركات السيارات فحسب، بل شملت أيضاً شركات رائدة في الصناعات الهندسية والعسكرية، مثل جنرال إلكتريك للفضاء وأوشكوش. وجاءت هذه الخطوات ضمن خطة أوسع تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية للقطاع الدفاعي الأمريكي بشكل كبير، لضمان قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة في أوقات الأزمات. وأكد مسؤول في وزارة الدفاع أن الوزارة تعمل بجدية على توسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بشكل سريع، من خلال الاستفادة القصوى من التقنيات والحلول المبتكرة المتاحة في القطاع التجاري، وذلك بهدف الحفاظ على التفوق العسكري للقوات الأمريكية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لأي تهديدات محتملة. هذا التوجه يعكس إدراكاً لأهمية المرونة الصناعية والقدرة على التحول السريع نحو الإنتاج العسكري عند الحاجة، مما يقلل من الاعتماد على المقاولين الدفاعيين التقليديين وحدهم. في سياق متصل، عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال شهر مارس الماضي اجتماعاً مهماً مع مسؤولي سبع من كبرى شركات المقاولات الدفاعية. تركز هذا الاجتماع على بحث سبل تعويض النقص المتزايد في الإمدادات العسكرية، خاصة بعد استهلاك كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات في العمليات الأخيرة، بما في ذلك الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف في إيران. وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط متزايدة على المخزون العسكري الأمريكي، والذي تعرض لاستنزاف كبير بعد سنوات طويلة من الدعم العسكري المكثف. شمل هذا الدعم الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022، وعمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي استنزفت كميات هائلة من الذخائر وأنظمة التسليح المتقدمة. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى الحاجة الملحة لإعادة بناء المخزونات وتعزيز القدرات الإنتاجية. وفي خطوة تعكس تصعيداً في التوجهات الدفاعية، طلب ترامب مؤخراً زيادة ضخمة في الميزانية العسكرية، تصل إلى 500 مليار دولار، ليرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار. ويأتي هذا الطلب بالتزامن مع استمرار التوترات العسكرية في المنطقة، لا سيما في ظل المواجهة المتصاعدة مع إيران، والتي تفرض تحديات أمنية تتطلب استعداداً عسكرياً واقتصادياً متزايداً. إن إشراك قطاعات صناعية واسعة، بما في ذلك صناعة السيارات، في منظومة الإنتاج الدفاعي يمثل استراتيجية حاسمة لضمان الأمن القومي الأمريكي وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية بفعالية وكفاءة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines