البورصة المصرية تسجل خسائر في تعاملات الأحد وسط بيع أجنبي مكثف

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات الأحد بفعل البيع الأجنبي، حيث خسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ووصلت قيمة التداولات إلى 6.279 مليار جنيه.

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاً ملحوظاً خلال منتصف تعاملات يوم الأحد، حيث أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على انخفاض بنسبة 0.8% مسجلاً مستوى 50.742 نقطة. وجاء هذا التراجع في ختام جلسة بدأ فيها المؤشر الارتفاع قبل أن ينقلب الاتجاه بفعل ضغوط البيع الأجنبي، مما أدى إلى تآكل المكاسب الأولية.

وفي ذات السياق، تدهورت أداء المؤشرات الفرعية الرئيسية، حيث انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% ليصل إلى 6.100 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.72% ليحتل مستوى 5.872 نقطة. كما سجل مؤشر EGX100 انخفاضا بنسبة 0.46% ليصل إلى 23.353 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.26% ليغلق عند 17.522 نقطة.

Also read علي ماهر طوق النجاة للمطرودين من منتخب حسام حسن

تحليل حركة رأس المال والتداولات

سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 4.024 تريليون جنيه خلال هذه الجلسة، مقارنة بإقفال يوم الخميس السابق عند مستوى 4.050 تريليون جنيه، مما يعني خسارة بقيمة 26 مليار جنيه في رأس المال المسوق. ويعكس هذا الانخفاض حجم الضغط الذي مارسته عملية البيع الصافي خلال الجلسة، والتي أثرت سلباً على تقييمات الشركات المدرجة في البورصة.

من حيث حجم السيولة المتداولة، سجلت قيمة التداولات الإجمالية 6.279 مليار جنيه، عبر تداول 1.122 مليار ورقة مالية. وقد تم تنفيذ هذه الكميات الهائلة من الأسهم عبر 133 ألف عملية شراء وبيع، مما يشير إلى نشاط تداولي مكثف رغم الاتجاه الهابط العام للمؤشرات الرئيسية.

Advertisement

تباين اتجاهات المستثمرين بين محلي وأجنبي

كشفت بيانات البورصة عن تباين حاد في توجهات المستثمرين، حيث اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافي بلغ 6.150 مليون جنيه للمصريين و11.305 مليون جنيه للعرب. وعلى النقيض من ذلك، اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي قدره 17.455 مليون جنيه، مما شكل الزخم الأساسي للتراجع الذي شهدته المؤشرات في نهاية الجلسة.

كانت الجلسة قد بدأت بتحسن مع صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66% عند مستوى 50.817 نقطة في مستهل التعاملات. إلا أن الاتجاه تغير لاحقاً، حيث تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% إلى 6.093 نقطة، وتراجع EGX35-LV بنسبة 1.07% إلى 5.855 نقطة. كما انخفض EGX100 بنسبة 0.67% إلى 23.303 نقطة، وتراجع EGX70 بنسبة 0.71% إلى 17.443 نقطة.

تقييمات أولية وحجم السيولة المبكر

في المرحلة المبكرة من التعاملات، سجل رأس المال السوقي نحو 4.050 تريليون جنيه، قبل أن يبدأ في التآكل خلال الجلسة. وشهدت تلك الفترة تداول 428.293 مليون ورقة مالية بقيمة 1.632 مليار جنيه، من خلال 58 ألف عملية تداول. وقد اتجه المصريون للعرب نحو الشراء بصافي 12.763 مليون جنيه و2.325 مليون جنيه على التوالي، بينما باع الأجانب بصافي 15.08 مليون جنيه، مما مهد الطريق للتراجع الذي شهدته الجلسة لاحقاً.

تصدر هذه التقارير مجلة أموال الغد الاقتصادية، التي تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر "ش.م.م". وتعد الشركة الناشر للإصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت، بهدف تقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال في مصر.