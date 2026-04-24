البنتاجون يدرس معاقبة حلفاء الناتو بسبب عدم دعمهم لسياسة إيران

كشفت مصادر أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات عقابية ضد دول الناتو التي لم تقدم الدعم الكافي للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، مما يعكس تصاعد التوتر داخل الحلف الغربي.

كشفت وكالة رويترز، استنادًا إلى مسؤول أمريكي رفيع المستوى، عن دراسات تجريها وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون ) لتقييم مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي ( الناتو ).

هذه الإجراءات تأتي ردًا على عدم تقديم هذه الدول دعمًا كافيًا للعمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة والمنوية ضد إيران. هذا التحرك يمثل تصعيدًا ملحوظًا في التوتر داخل التحالف الغربي، ويكشف عن خلافات عميقة حول تقاسم الأعباء العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط المعقدة. المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حفاظًا على سرية المناقشات، أوضح أن النقاشات الدائرة داخل البنتاجون تتضمن مراجعة شاملة لأوجه التعاون الدفاعي القائمة مع الدول الحليفة المعنية.

هذه المراجعة لا تقتصر على الجوانب العسكرية فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة تقييم الامتيازات الممنوحة لهذه الدول فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية، والتنسيق الأمني الاستراتيجي، والبرامج المشتركة المختلفة. كما تشمل الدراسة احتمالات تقليص المشاركة الأمريكية في بعض هذه البرامج، مع التأكيد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن. هذا التطور يأتي في أعقاب سلسلة من الخلافات المتزايدة بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية حول كيفية التعامل مع التوترات الأخيرة مع إيران.

بعض الحكومات الأوروبية أبدت تحفظات واضحة على توسيع نطاق العمليات العسكرية، مفضلةً بشكل قاطع اتباع المسار الدبلوماسي والتركيز على خفض التصعيد، بدلًا من الانخراط المباشر في أي تحرك عسكري تقوده الولايات المتحدة. هذا الاختلاف في الرؤى يعكس قلقًا أوروبيًا عميقًا بشأن العواقب المحتملة لتصعيد عسكري إضافي في المنطقة، بما في ذلك تأثيره على أسعار الطاقة، وأمن الملاحة في الخليج العربي، واحتمالات تحول النزاع إلى مواجهة إقليمية شاملة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت سابقًا عن مكافأة مالية كبيرة، تقدر بعشرة ملايين دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على قائد كتائب سيد الشهداء العراقية، مما يعكس استمرار واشنطن في استهداف الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران. كما أثيرت تقارير حول احتمالية فرض عقوبات على إسبانيا بسبب مواقفها المغايرة للسياسة الأمريكية تجاه الحرب المحتملة ضد إيران.

ويرى مراقبون سياسيون وعسكريون أن مجرد مناقشة أو بحث “إجراءات عقابية” ضد أعضاء في حلف الناتو يمثل تطورًا غير مسبوق في آليات إدارة الخلافات داخل الحلف. فمنذ تأسيسه، اعتمد الناتو تقليديًا على مبدأ الدفاع الجماعي والتنسيق السياسي الوثيق بين أعضائه، كركيزة أساسية لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الأطلسي. لم يسبق للحلف أن لجأ إلى معاقبة الدول الأعضاء بسبب تباين مواقفها الخارجية أو عدم دعمها الكامل لسياسات دولة عضو رئيسية، مثل الولايات المتحدة.

هذا التحول في النهج قد يشير إلى تراجع الثقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وتصاعد الشعور بالإحباط في الإدارة الأمريكية من عدم استعداد بعض الدول الأوروبية لتحمل المزيد من الأعباء في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في الشرق الأوسط. العديد من الدول الأوروبية ترى أن التركيز على الحلول الدبلوماسية والتعاون مع إيران هو السبيل الأمثل لتجنب المزيد من التصعيد، وتقليل المخاطر على مصالحها في المنطقة.

كما أن هذه الدول تخشى من أن الانخراط في صراع عسكري جديد في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، وزيادة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وتقويض الاستقرار الإقليمي بشكل عام. التقديرات تشير إلى أن الدول التي أبدت تحفظات على دعم العمليات الأمريكية ضد إيران تخشى بشكل خاص من التداعيات الأمنية والاقتصادية الواسعة النطاق التي قد تنجم عن أي صراع عسكري.

فأسعار الطاقة، التي تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للعديد من الدول الأوروبية، قد ترتفع بشكل كبير في حالة اندلاع حرب في المنطقة. كما أن أمن الملاحة في الخليج العربي، الذي يعتبر ممرًا حيويًا لتجارة النفط العالمية، قد يتعرض لتهديد خطير. بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن النزاع قد يتوسع ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، مما يؤدي إلى مواجهة إقليمية شاملة تهدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط بأكمله.

هذا السيناريو يثير قلقًا بالغًا لدى الدول الأوروبية، التي تسعى جاهدة للحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف المعنية، وتجنب أي تحرك قد يؤدي إلى تفاقم التوترات وزيادة المخاطر. في ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين المزيد من التوتر والضغط في الفترة القادمة، ما لم يتم التوصل إلى حلول دبلوماسية ترضي جميع الأطراف وتضمن الحفاظ على الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط الحيوية





