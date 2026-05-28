البنك الأهلي المصري يطلق خدمة "كاش أواي" كبديل ذكي لماكينات الصراف الآلي في العطلات

خدمة كاش أواي من البنك الأهلي المصري تسمح بسحب النقد من متاجر ومحطات وقود عبر ماكينات POS، وتعمل على مدار الساعة دون رسوم إضافية، مما يخفف الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال العطلات.

توسعت الخدمات المصرفية الرقمية في مصر بشكل ملحوظ، حيث أطلق البنك الأهلي المصري خدمة " كاش أواي " كحل مبتكر يهدف إلى تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي التقليدية، خاصة خلال فترات الإجازات الرسمية وعطلات مثل عيد الأضحى، حيث تزداد الحاجة للحصول على النقد بسرعة وسهولة دون التوجه إلى الفروع أو الازدحام على ماكينات الصراف الآلي .

تعتمد خدمة كاش أواي على تمكين العملاء من سحب الأموال نقدًا عبر نقاط البيع الإلكترونية (POS) الموجودة داخل شبكة واسعة من المتاجر والسوبر ماركت ومحطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية، مما يحول هذه المنافذ إلى نقاط سحب نقدي بديلة. الخدمة متاحة لعملاء البنك الأهلي ولحاملي بطاقات الخصم المباشر وبطاقات مسبقة الدفع الصادرة من البنوك المحلية الأخرى، وتعمل على مدار الساعة دون رسوم إضافية، مما يوفر مرونة وسرعة في الوصول إلى النقد.

تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية، كما تأتي في إطار تحرك القطاع المصري بأكمله لتوفير حلول بديلة بعد الأزمات المتكررة التي تواجه ماكينات الصراف الآلي خلال العطلات. لا تقتصر البدائل على كاش أواي فقط، بل هناك أدوات أخرى مثل تطبيق إنستا باي الذي يتيح التحويلات الفورية بين الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش وأورنج كاش التي تسمح باستقبال الأموال وتحويلها والدفع المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى استخدام البطاقات البنكية في نقاط البيع وسيلة فعالة للتقليل من الاعتماد على النقد، خاصة مع انتشار تقنيات الدفع اللاتلامسي. تخضع جميع هذه الخدمات للحدود والقيود التي يحددها البنك المركزي المصري، مثل حدود السحب اليومية والشهرية، كما يُنصح المستخدمون بالتحقق من مشاركة المتاجر في الخدمة عبر الشعارات المخصصة أو الاستعلام من موظفي الكاشير قبل إتمام المعاملة.

مع استمرار التوسع في الخدمات الرقمية، من المتوقع أن تشهد السوق المصرية مزيدًا من الابتكارات التي تهدف إلى تبسيط المعاملات المالية وتمكين العملاء من إدارة أموالهم بمرونة أكبر، سواء عبر السحب النقدي أو التحويل أو الدفع الإلكتروني، مما يعكس رؤية الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وأكثر كفاءة في التعاملات المالية





