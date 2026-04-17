البنك الدولي يطلق استراتيجية جديدة لدعم الدول الصغيرة عبر خلق فرص العمل

البنك الدولي يكشف عن استراتيجية تركز على خلق فرص العمل لمساعدة الدول الجزرية والدول الصغيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الفريدة، مع التركيز على الاستثمار والإصلاحات وتنمية القطاعات الحيوية.

أعلن البنك الدولي عن استراتيجية مبتكرة تهدف إلى تمكين الدول الجزرية الصغيرة و الدول الصغيرة الأخرى من التغلب على التحديات الفريدة التي تواجهها، والمتمثلة في العزلة الجغرافية، والتعرض للصدمات ال اقتصاد ية، وضيق القاعدة ال اقتصاد ية. ترتكز هذه الاستراتيجية الجديدة بشكل أساسي على خلق فرص عمل مستدامة كأداة رئيسية للتنمية والازدهار.

في اجتماع مغلق عقده على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ناقش رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، هذه المبادرة الهامة مع وزراء ومحافظي البنوك المركزية ممثلين لخمسين دولة صغيرة. وأوضح بانجا أن الهدف من هذا المفهوم الشامل هو تسخير مجموعة متنوعة من الأدوات المالية والتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، وتشجيع تنفيذ إصلاحات سياسية وتنظيمية فعالة من شأنها تبسيط بيئة الأعمال وتسهيل نمو الشركات. وشدد على أن النتيجة المرجوة في نهاية المطاف هي خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين. ستولي المبادرة اهتمامًا خاصًا لعدة قطاعات حيوية، منها قطاع الصحة، وضمان الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة، وتطوير بنية تحتية قوية ومتينة، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. يرى مسؤولو البنك الدولي أن هذه المجالات تحمل إمكانيات هائلة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية الأعمال التجارية، وبالتالي خلق عدد أكبر من فرص العمل النوعية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق البنك الدولي العام الماضي على تقديم مبلغ قياسي بلغ 3.3 مليار دولار كالتزامات وضمانات جديدة للدول الصغيرة، التي تعاني من تحديات اقتصادية خاصة وتتأثر بشكل مضاعف بالصدمات العالمية، كما شهدنا خلال الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط





