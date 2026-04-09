البنك المركزي يعلن عن عطلة البنوك بمناسبة عيدي القيامة وشم النسيم

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 أبريل بمناسبة عيدي القيامة المجيد وشم النسيم. يعود العمل إلى طبيعته في الفروع يوم الثلاثاء 14 أبريل. يشجع المركزي على استخدام الخدمات الرقمية خلال العطلة.

أعلن البنك المركزي المصري عن موعد عطلة البنوك بمناسبة عيدي القيامة المجيد و شم النسيم ، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الخميس. وفقًا للبيان، سيتم تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 أبريل الجاري. وأكد البنك المركزي أن العمل سيعود إلى طبيعته في جميع الفروع بدءًا من صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، وذلك حسب المواعيد الرسمية المعتادة لعمل البنوك.

هذا الإعلان يأتي في إطار حرص البنك المركزي على تنظيم العمل المصرفي وضمان استمراريته، مع مراعاة الاحتفال بالأعياد الدينية والقومية. وخلال فترة العطلة، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية التي توفرها البنوك، والتي تشمل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (الموبايل البنكي) والإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية. كما تتوفر العديد من الخدمات الأخرى عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق إنستاباي، الذي أطلقه البنك المركزي، إمكانية تحويل الأموال بشكل فوري وآمن بين جميع الحسابات البنكية في مصر، وكذلك التحويل من بعض الدول العربية، مما يسهل على العملاء إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر. تعتبر هذه الإجراءات جزءًا من جهود البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير خدمات مصرفية حديثة ومريحة تلبي احتياجات العملاء في جميع الأوقات. ويأتي هذا الإعلان في ظل اهتمام متزايد من البنك المركزي بتعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتوفير بيئة آمنة وفعالة للمعاملات المالية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما يشير البيان إلى التزام البنك المركزي بتقديم الدعم اللازم للبنوك لتطوير خدماتها الرقمية، بما في ذلك توفير التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع المصرفي، وتطوير الأنظمة والبرامج اللازمة لضمان أمان وسلامة المعاملات المالية. البنك المركزي يولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) ويشجع الابتكار في هذا المجال، وذلك من خلال دعم الشركات الناشئة وتقديم الحوافز لتطوير حلول مالية مبتكرة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل جميع شرائح المجتمع، وخاصة الشباب والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويعتبر هذا الإعلان بمثابة رسالة طمأنة للعملاء بأن البنوك ستعود إلى العمل بشكل طبيعي بعد انتهاء العطلة، مع توفير جميع الخدمات المصرفية التي يحتاجونها





