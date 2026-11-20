قرار البنك المركزي الجنوب أفريقي تثبيت الفائدة عند 7.25% وتأثيرها على التضخم، إضافة لنقل منظومة باتريوت لإسرائيل، تفاصيل الخبر الاقتصادي والأمني.

أعلن البنك المركزي الجنوب أفريقي أمس الخميس عن إبقائه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، حيث تم تثبيته عند 7.25%. جاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة المعنية بالسياسة النقدية، والذي أكد خلاله المسؤولون أن السياسة النقدية لا تزال تتسم بدرجة كافية من التشدد. وقد تم اتخاذ هذا القرار في ظل استمرار الضغوط التضخمية، مما يعكس حذر السلطات المالية تجاه استقرار الأسعار في الفترة الحالية.

تفاصيل اجتماع السياسة النقدية والفارق في الأصوات

كانت عملية التصويت داخل لجنة السياسة النقدية محل جدل كبير، حيث دار القرار بفارق صوت واحد فقط. وقد أيد أربعة أعضاء من اللجنة تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي، بينما طالب ثلاثة أعضاء بضرورة رفعه بمقدار 25 نقطة أساس. يعكس هذا الانقسام الحذر الذي تتحليه الجهة النقدية، حيث توازن بين مخاطر ارتفاع التضخم والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد.

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مواقف المحافظ بشأن التضخم ومستهدفات السياسة

أوضح محافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي، ليسيتجا كجانياجو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن البنك قرر وقف زيادات أسعار الفائدة مؤقتا. وأكد أن السياسة النقدية لا تزال تنطوي على قدر معتدل من التشدد، لكنه شدد على أن البنك يتابع المخاطر عن كثب. ولم يتردد المحافظ في التأكيد أن الجهة النقدية لن تتردد في رفع الفائدة إذا استدعت الضرورة ذلك لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

سجل معدل التضخم في جنوب إفريقيا ارتفاعا إلى 5.2% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي. وهذا الارتفاع يعتبر الأعلى منذ نحو عامين ونصف العام، وهو ما يمثل تحديا كبيرا للسلطات. ويستهدف البنك المركزي إبقاء التضخم عند مستوى 3%، غير أن المعدل ظل أعلى من هذا المستوى خلال معظم فترات العام الجاري. كان مدفوعا بالارتفاع الحاد في تكاليف الوقود المرتبطة بالحرب على إيران، مما أثر سلبا على سلة المستهلك.

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منظومة باتريوت وإسناد أمن إسرائيل الأمريكي

في سياق أمني متوازي، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن واشنطن أرسلت منظومة "باتريوت" إضافية إلى إسرائيل. يأتي هذا الإرسال في إطار الجهود الرامية لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، ويعكس الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لشريكها الإسرائيلي. لا تشير التقارير إلى تفاصيل كمية أو زمنية دقيقة لوصول المنظومة، لكن تأكيد المسؤوليين يؤكد استمرار التدفق العسكري.

تطورات أسواق الذهب والعملات في مصر

على صعيد الأسواق المالية في مصر، شهدت أسعار الذهب تحركات جديدة تؤثر على الخيارات الاستثمارية للمواطنين. حيث تسجل أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس في مصر مستويات محددة تحتاج لمتابعة دقيقة من التجار والمستثمرين. وقد أعلنت مصادر محلية عن هبوط جديد في سعر الذهب الحالي، حيث يفاجئ عيار 21 التجار بحركات غير متوقعة.

ترتبط هذه التحركات بظروف إقليمية ودولية متعددة، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية التي تدفع أسعار الخامات الثمينة للارتفاع أو الهبوط بناء على طلب العرض. يراقب السوق المصري بقلق أي تغيرات في السعر العالمي للذهب، مما يجعل معرفة أسعار الذهب في مصر اليوم أمرا حيوياً لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في الوقت المناسب.