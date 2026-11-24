مدير البنك الدولي كريستوبال رايدو كانو يمدح نجاح مصر في بناء شبكة أمان اجتماعي متميزة خلال المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، مع التركيز على برنامجي تكافل وكرامة وهدف التمكين الاقتصادي.

أشاد كريستوبال رايدو كانو ، مدير قطاع الحماية الاجتماعية والعمل لمنطقة الشرق الأوسط ب البنك الدولي ، بتجربة مصر الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية ، واصفاً إياها بأنها تمثل تتويجاً لمسيرة ناجحة من العمل الحكومي الملتزم بتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، ولا سيما بعد إطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تقييم البنك الدولي لجهود مصر في التمكين

صرح رايدو كانو لقناة القاهرة الإخبارية بأن مصر نجحت في بناء واحدة من أنجح شبكات الأمان الاجتماعي على مستوى المنطقة والعالم، حيث تركز الجهود على توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجاً وربط المستفيدين بالخدمات المختلفة ودعم جهود دمجهم اقتصاديًا.

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وأوضح مدير قطاع الحماية الاجتماعية في البنك الدولي أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية فحسب، بل تستهدف تمكين المستفيدين اقتصاديًا ومساعدتهم على الانتقال من مظلة الدعم النقدي، من خلال برنامجي التكافل والكرامة، إلى حياة أكثر إنتاجية واستقلالًا.

انطلاقة المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية

وانطلقت أمس الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة نحو 400 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء.

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ويشارك في المنتدى أيضاً ممثلو الدول صاحبة التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تبادل الخبرات والنظر في سبل تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي على المستوى الدولي، بما يتماشى مع التطلعات المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

التأثير الاجتماعي والاقتصادي للمبادرة

ويسعى البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية إلى منح الأسر قدرة أكبر على إلحاق أبنائها بالتعليم، وتعزيز فرصهم في الحصول على خدمات صحية أفضل، مما يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للفئات المستهدفة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويشكلForum الدولي للحماية الاجتماعية منصة استراتيجية لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها مصر في هذا المجال، وتقديم نموذج يُحتذى به للدول الأخرى التي تسعى لتحسين منظومات الدعم الاجتماعي لديها، من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة والممارسات الفضلى.

الآفاق المستقبلية لسياسات الحماية الاجتماعية

وتسعى الحكومة المصرية إلى استكمال الجهود المبذولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال مواصلة تنفيذ مبادرة حياة كريمة وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل المزيد من القرى والمجتمعات المحلية، مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني.

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وتأتي هذه الجهود في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحراك الاجتماعي والاقتصادي، وضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والرخاء لجميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا التي تعتمد بشكل رئيسي على برامج الدعم الاجتماعي.