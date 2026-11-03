البورصة المصرية تختبر آلية الشورت سيلينج والبيع على المكشوف

تختبر البورصة المصرية وآليات الإقراض المركزي للتحضير لتفعيل البيع على المكشوف، في خطوة لتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز شفافية السوق المصري.

تسارع البورصة المصرية نحو تفعيل آلية البيع على المكشوف المعروفة بـ " الشورت سيلينج"، حيث بدأت التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي للأوراق المالية. تأتي هذه الخطوة بهدف اختبار الجاهزية الفنية والتشغيلية الكاملة قبل الإطلاق الرسمي، بعد سنوات طويلة من التحديات التي حالت دون تطبيق الآلية سابقًا.

التعاون المؤسسي واختبار الأنظمة

يتم تنفيذ هذه التطورات بالتعاون الوثيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية. يهدف هذا التعاون إلى تطبيق القواعد التنظيمية الجديدة الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026، بما يدعم تطوير سوق المال ويعزز مستويات الشفافية والحوكمة.

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تركز التجارب الحالية على اختبار الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، مما يتيح الاطلاع على عروض إقراض الأوراق المالية من حيث الأسماء والكميات ومدد الإقراض المتاحة. كما تشمل الاختبارات توثيق مراحل العمليات ومتابعة المراكز المفتوحة وإغلاقها لضمان دقة البيانات.

تستهدف هذه الاختبارات التأكد من جاهزية الأنظمة الإلكترونية لشركات السمسرة المرخص لها بمزاولة النشاط، وقدرتها على تنفيذ العمليات وفقًا للقواعد المنظمة بدقة. يعمل ذلك على تقليل المخاطر التشغيلية ويدعم كفاءة التطبيق الفعلي للآلية الجديدة في بيئة التداول المصري.

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قرارات تنظيمية وعقود استرشادية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3350 لسنة 2026، بشأن اعتماد نموذج العقد الاسترشادي لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع. ينص هذا القرار على نشره في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

يحدد العقد حقوق والتزامات شركة السمسرة والعميل المقترض، بما يشمل إيداع وإدارة هامش الضمان النقدي أو غير النقدي. يتضمن أيضًا متابعة نسب التغطية وإخطار العميل باستكمال الضمانات عند انخفاضها، وضرورة رد الأوراق المالية المقترضة في نهاية المدة المحددة.

ينظم العقد العمولات والمصروفات وآليات إغلاق مراكز الاقتراض، ويلزم العميل بالإفصاح عن بيانات صحيحة ومصادر أموال مشروعة. تبلغ مدة العقد سنة قابلة للتجديد تلقائيًا، مع حظر إنهائه قبل تصفية الحسابات، وإمكانية تسوية المنازعات أمام المحاكم الاقتصادية أو التحكيم الاختياري.

رؤى خبراء السوق والتحديات

أكد خبراء أسواق المال أن اقتراب تفعيل آلية البيع على المكشوف يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الأدوات الاستثمارية وتطوير آليات التداول. يرى الخبراء أن نجاحها يرتبط بمدى جاهزية البنية التشغيلية وتوافر الأسهم القابلة للإقراض، وقدرة المستثمرين على التعامل مع الأداة بكفاءة.

يرى الخبراء أن التحدي لا يقتصر على اجتياز التجارب الفنية، بل يمتد إلى ضمان التطبيق المنضبط للآلية وفعالية الضوابط الرقابية. يشير الخبراء إلى أن انعكاس الشورت سيلينج على السيولة وكفاءة التسعير سيتحدد وفقًا لحجم المشاركة ونتائج التطبيق الفعلي.

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إضافة استثمارية وإدارة مخاطر

قالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار، إن تفعيل آلية البيع على المكشوف يمثل إضافة إلى الأدوات المتاحة. تتيح هذه الآلية للمستثمرين الاستفادة من تحركات الأسهم في الاتجاهين، بدلًا من اقتصار فرص تحقيق الأرباح على ارتفاع الأسعار فقط.

أوضحت أن الآلية تعتمد على اقتراض المستثمر أسهمًا وبيعها في السوق، ثم إعادة شرائها لاحقًا وردها إلى المقرض. يسمح ذلك بتحقيق عائد من انخفاض السعر إذا تحققت توقعات المستثمر، مع مراعاة تكاليف الاقتراض والتداول المرتبطة بالعملة والأوراق.

لفتت إلى أن الاستفادة من الآلية تتطلب وعيًا بطبيعة المخاطر المرتبطة بها، إذ إن ارتفاع سعر السهم قد يؤدي إلى خسائر. أكدت أن تفعيل الشورت سيلينج لا يعني بالضرورة زيادة السيولة تلقائيًا، بل يتوقف أثره على نطاق الأسهم المتاحة وحجم مشاركة المستثمرين.

تابعت أن اجتياز الاختبارات الفنية يمثل خطوة أساسية، لكن النجاح يعتمد على كفاءة التنفيذ والتسوية والتزام شركات السمسرة بالضوابط. توقعت أن يرتبط انتشار الآلية بمدى إقبال المستثمرين ومستوى الوعي بمخاطرها وتوافر الأسهم القابلة للإقراض بكميات مناسبة.

في سياق متصل، قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن نجاح الآلية يرتبط بفاعلية الإطار الرقابي. شدد على ضرورة ضمان إعادة الأسهم المقترضة إلى أصحابها وفقًا للقواعد المحددة amidst المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار والضمانات.