البنك الأهلي ومصر يطلان خدمة الدفع اللاسلكي لهواتف أندرويد لتسهيل المعاملات المالية وتعزيز الشمول الرقمي في مصر.

أعلنت مؤسسة البنك الأهلي المصري ومصرف بنك مصر عن إطلاق خدمات دفع رقمي جديدة موجهة خصيصاً لأصحاب الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية اليومية وتقليل الاعتماد على العملة النقدية الملموسة في السوق المصري.

تفاصيل خدمة BM Pay من بنك مصر

أعلن بنك مصر رسمياً عن إطلاق خدمة "BM Pay" الجديدة، وهي منصة تتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع اللاسلكية (Contactless) داخل المتاجر التجارية المختلفة باستخدام هواتفهم الذكية العاملة بنظام أندرويد فقط، دون الحاجة إلى حمل البطاقات البلاستيكية التقليدية أو استخدامها في نقاط البيع.

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تعمل هذه الخدمة من خلال إضافة نسخة رقمية مشفرة من البطاقة المصرفية إلى تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة، مما يسمح للعميل باستخدام الهاتف كوسيلة دفع بديلة وآمنة عند التصفح الإلكتروني أو الدفع عبر ماكينات نقاط البيع الإلكترونية (POS) المتوافقة مع تقنية الاتصال قريب المدى (NFC).

تتم عملية الدفع من خلال تمرير الهاتف بالقرب من ماكينة نقاط البيع، مع تأكيد المعاملة باستخدام وسائل التحقق البيومترية المتقدمة، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، وذلك دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري للبطاقة، مما يوفر سرعة وأماناً عاليين في إنجاز المعاملات المالية.

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كما تتيح الخدمة للعميل تلقي إشعارات فورية عبر التطبيق ورسائل نصية قصيرة بكل معاملة، سواء تمت الموافقة عليها أو رفضها، إلى جانب إمكانية إدارة البطاقات، وتحديد البطاقة الافتراضية للدفع، ومراجعة أحدث المعاملات، وإلغاء ربط أي بطاقة بالخدمة في أي وقت بسهولة.

إطلاق NBE Tap & Pay من البنك الأهلي

في تطور موازٍ، أعلن البنك الأهلي المصري عن تفعيل خدمة الدفع اللاسلكي "NBE Tap & Pay" لعملاء هواتف أندرويد، بما يتيح استخدام بطاقات البنك المختلفة في عمليات الشراء داخل المتاجر التي تدعم خاصية الدفع اللاسلكي (NFC)، مما يعزز تجربة المستخدم ويسرع عملية الإنفاق.

أكد كريم سوس، رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار حرص البنك على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في العمل المصرفي، ودعم الجهود الوطنية التي يقودها البنك المركزي المصري لتعزيز المدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.

وأوضحت إنجي حراز، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك الأهلي المصري، أن الخدمة تستهدف الاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية والأنظمة والبرمجيات الحديثة التي يمتلكها البنك، مع الالتزام المستمر بتطويرها وتحديثها لتقديم حلول مصرفية رقمية متطورة تلبي تطلعات العملاء.

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آلية العمل وأمان المعاملات الرقمية

تعتمد كل من خدمتي "BM Pay" و"NBE Tap & Pay" على تقنية ترميز البطاقات (Tokenization)، وهي تقنية متقدمة تستبدل رقم البطاقة المصرفية الفعلي برمز رقمي فريد ومخزن على الهاتف، مما يحافظ على سرية بيانات البطاقة ويمنع مشاركتها مع التاجر أو أي طرف ثالث، لضمان أمان المعلومات المالية.

تتوفر الخدمة من خلال خطوتين رئيسيتين للعميل: الوضع التلقائي، الذي يتطلب فتح قفل الهاتف باستخدام وسيلة التحقق البيومترية ثم تمرير الهاتف بالقرب من ماكينة نقاط البيع؛ والوضع اليدوي، الذي يتضمن الدخول إلى التطبيق المختار واختيار البطاقة المراد استخدامها، ثم تأكيد المعاملة وتمرير الهاتف.

تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي

تأتي هذه القرارات لبنكين عملاقين في مصر كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، والتوسع في توفير وسائل دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، بما يدعم التحول الرقمي الشامل ويقلل الاعتماد على النقد، ويعزز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.

يسهم إتاحة هذه الخدمات على أجهزة أندرويد في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الدفع الرقمي بشكل كبير، وتمكين شريحة واسعة من المواطنين من إضافة بطاقات الدفع إلى تطبيقات الهواتف المحمولة واستخدامها في المعاملات اللاتلامسية، مما يسهل حياتهم اليومية ويدعم الاقتصاد الرقمي.