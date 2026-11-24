البيت الأبيض يطلب مليارات الدولارات لتمديد قدرات الجيش الأمريكي ومكافحة الدرونز، بينما تستعد قواته لضربة جديدة ضد إيران وفق تقارير صحفية أمريكية.

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن طلب رسمي من البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي بقيمة مليارات الدولارات لتعزيز قدرات الجيش الأمريكي ، وذلك في سياق توسيع النفوذ العسكري الأمريكي على الصعيدين العالمي والإقليمي. جاء هذا الإعلان العاجل في إطار جهود لتعزيز القدرات الدفاعية والاستجابة للتحديات الجيوسياسية المتصاعدة التي تواجه الولايات المتحدة في الفترة الحالية.

تفاصيل طلب التمويل العسكري الأمريكي

أوضحت المصادر الواردة في التقرير أن طلبات التمويل شملت بشكل محدد تطوير تقنيات متطورة مضادة للمسيرات (الدرونز)، وهي خطوة ضرورية لمواجهة التهديدات الجوية غير التقليدية التي تزداد تعقيدا في ساحة المعركة الحديثة. كما ركزت البنود المالية على زيادة إنتاج الذخائر التي تُستخدم بكثافة في العمليات العسكرية الخارجية، مما يعكس توجها استراتيجيا نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي.

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الاستعدادات لضربة عسكرية ضد إيران

من جهة أخرى، كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى، أن الجيش الأمريكي بات مستعدا بالكامل لتنفيذ ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. يأتي هذا الاستعداد في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الاستعدادات العسكرية في المنطقة، مما يجعل أي تطور في هذا الملف محوريا في المشهد الأمني.

موقف ترامب من الخطط الإسرائيلية

وفي تطور متعلق بالعلاقات الثنائية بين واشنطن وتل أبيب، أشار المسؤول العسكري إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يوافق حتى الآن على الخطط الإسرائيلية الهادفة إلى استهداف المنشآت النووية وقطاع الطاقة في إيران. هذا الرفض أو التردد في الموافقة يعكس حرجا دبلوماسيا وعسكريا كبيراً وقد يغير مسار التصعيد المستقبلي في المنطقة.

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التحديات التقنية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

في وقت تسعى فيه الدول إلى تعزيز قوتها العسكرية، تبرز تحديات تقنية جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي. أشارت مديرة حملة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" إلى أن غياب القواعد الدولية الراسخة يفقم بشكل كبير مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوضع أطر تنظيمية.

التعاون الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي

في سياق متصل بالتوازنات الجيوسياسية الأوسع، تبحث الصين والاتحاد الأوروبي حالياً عن سبل لتنسيق السياسات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك. يأتي هذا المسعى في ظل محاولة كل من القوى العظمى الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتقليل الاعتماد المتبادل أو التنافس الحاد الذي قد ينعكس سلباً على الأسواق العالمية.