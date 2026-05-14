البيان المشترك للقمة المصرية الأوغندية يحدد أجندة الأمن والتنمية في أفريقيا

الزعماء السيسي وموسيفيني يلتزمان بحماية أمن القارة وتعزيز مسارات التنمية عبر تعاون إقليمي شامل خلال القمة المصرية الأوغندية.

أصدر الزعيمان السيسي وموسيفيني بيانًا مشتركًا عقب القمة ال مصر ية الأوغندية، حيث تعهد الطرفان بتعزيز التعاون في مجال الأمن القاري وتسهيل مسارات التنمية في أفريقيا . جاء ذلك في إطار مناقشات شاملة تناولت قضايا الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، وتطوير البنية التحتية عبر مشاريع متعددة الجوانب.

أكّد السيسي أن حماية الأمن الأفريقي تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الدول الشريكة، مسلطاً الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه أوغندا في حفظ الاستقرار في الساحل والغربي. من جانبه، شدد موسيفيني على ضرورة توحيد الجهود لتقليل النزاعات الداخلية وتعزيز القدرة على التصدي للتهديدات العابرة للحدود، مع التركيز على بناء قدرات أمنية متكاملة وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي





