التأمين الصحي الشامل: منظومة متكاملة تحقق قصص نجاح طبية وإنسانية في محافظات التطبيق

تستعرض الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إنجازاتها خلال شهر فبراير 2026، مسلطة الضوء على دورها الحيوي في دعم الرعاية الصحية المتقدمة وعلاج الحالات الحرجة والمعقدة. تؤكد الهيئة على التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتوفير خدمات طبية آمنة وعالية الجودة للجميع. تتضمن قصص النجاح تدخلات دقيقة وعلاجات متقدمة في محافظات مثل الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، وأسوان، مع تحمل كامل أو جزئي للتكاليف، مما يخفف الأعباء عن المواطنين. تُبرز هذه الإنجازات كفاءة المنظومة وسرعة استجابتها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مع التأكيد على تحمل الدولة اشتراكات غير القادرين.

تواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مسيرتها الحثيثة في دعم وتمويل الرعاية الصحية المتقدمة، وتفوقها في التعامل مع الحالات الحرجة والمعقدة، ملتزمة بأرفع المعايير الطبية العالمية. هذا الدور المحوري يأتي في سياق التزام الدولة الراسخ بتعزيز منظومة صحية متكاملة، مبنية على أسس راسخة من العدالة الاجتماعية ، تضمن لكل مواطن حقه غير القابل للتصرف في الحصول على خدمات طبية آمنة وذات جودة استثنائية.

خلال شهر فبراير من عام 2026، واصلت منظومة التأمين الصحي الشامل كتابة فصول جديدة من قصص النجاح الطبية والإنسانية في مختلف محافظات التطبيق، عبر تقديم تدخلات علاجية بالغة الدقة، ومعالجة حالات تتسم بالتعقيد الشديد، مع توفير تغطية مالية كاملة أو جزئية للنفقات العلاجية. هذه الجهود المتواصلة تسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء المادية عن كاهل المواطنين، ورفع مستوى جودة حياتهم بشكل ملموس. وفي تأكيد على هذه الإنجازات، أشارت السيدة مي فريد، المديرة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن قصص النجاح التي تحققت خلال شهر فبراير ليست مجرد أحداث عابرة، بل هي انعكاس لقدرة المنظومة على إحداث تأثير عميق وإيجابي في حياة المواطنين. يتحقق ذلك من خلال توفير تدخلات طبية متطورة، والتعامل السريع والفوري مع الحالات الحرجة، مما يضمن تقديم خدمة صحية تتسم بالأمان والجودة العالية. وأوضحت السيدة مي فريد أن الهيئة لا تألو جهدًا في سبيل تعزيز كفاءة المنظومة وتوسيع نطاقها، وذلك عبر زيادة وتيرة التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية المتميزين، وتنمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص. هذه الخطوات المتوازنة تهدف إلى ضمان إتاحة خدمات طبية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين دون استثناء. وشددت على أن الدولة تتحمل مسؤولية اشتراكات المواطنين غير القادرين، وذلك تجسيدًا لالتزامها الراسخ بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان وصول الخدمة الصحية الأساسية لكل مواطن، خاليًا من أي تمييز. وفي محافظة الإسماعيلية، تمكنت المنظومة من بث الأمل مجددًا في نفوس المرضى. ففي أحد الأمثلة الملهمة، نجحت المنظومة في مساعدة المريض (أ. ع)، البالغ من العمر 46 عامًا، والذي كان يعاني من ورم مرتجع في قاع الجمجمة. قدمت المنظومة العلاج الإشعاعي التجسيمي باستخدام تقنية (SBRT) المتقدمة، بالتعاون الوثيق مع أحد المراكز الطبية المتخصصة، مع تطبيق أعلى معايير الدقة والأمان في عملية التخطيط العلاجي. وفي حالة أخرى، تم علاج الشاب (ش. ع)، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي كان يعاني من حالة القرنية المخروطية، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لتركيب حلقات داخل القرنية، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستوى إبصاره. لقد تحملت المنظومة كامل تكاليف الحالة الأولى، بينما شارك المريض في الحالة الثانية بمساهمة رمزية. من جانبه، أكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية، أن هذه الحالات تعكس بجلاء كفاءة المنظومة في التعامل مع الحالات الطبية الدقيقة والمعقدة، وسرعة استجابتها للتنسيق مع مقدمي الخدمة لضمان توفير التدخلات العلاجية المتقدمة في الوقت المناسب. وفي محافظة السويس، سطرت المنظومة قصة نجاح أخرى بإنقاذ عين شاب يبلغ من العمر 18 عامًا. كان الشاب قد تعرض لإصابة بالغة الخطورة إثر حادث أدى إلى اختراق جسم معدني لعين اليمنى وامتداده حتى منطقة الأذن، مما كاد أن يؤدي إلى فقدانه بصره بشكل كامل. تم التعامل مع الحالة فورًا من خلال تدخل جراحي دقيق أسهم بشكل فعّال في الحفاظ على سلامة العين، مقدمًا نموذجًا يحتذى به في جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة والاستثنائية في لحظاتها الحرجة. وصرح الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظة السويس، بأن سرعة الاستجابة والتدخل في مثل هذه الحالات تمثل أحد أهم مؤشرات نجاح المنظومة. وأكد على استمرار العمل الدؤوب لرفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والمعقدة. وفي محافظة جنوب سيناء، تمكنت المنظومة من علاج طفلة لا تتجاوز الخامسة من عمرها، والتي كانت بحاجة إلى إجراء عملية زراعة نخاع ذاتي، وهي من العمليات ذات التكلفة المرتفعة جدًا. صدرت التوجيهات على الفور بتسريع عملية تحويل الطفلة إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة المتعاقدة مع الهيئة، حيث أجريت العملية بنجاح تام. تكلفت الهيئة بنسبة 100% من تكاليف العلاج، دون تحميل الأسرة أي أعباء مالية، مما أعاد البسمة والحياة الطبيعية للطفلة وأسرتها. وأوضح الدكتور طارق عز الدين، مدير فرع الهيئة في محافظة جنوب سيناء، أن المنظومة تضع دعم الحالات الحرجة، وخاصة حالات الأطفال، على رأس سلم أولوياتها، مع ضمان توفير التمويل اللازم لإجراء التدخلات الطبية عالية التكلفة دون أي تأخير. وفي محافظة أسوان، شهدت المنظومة إجراء عدد من التدخلات الجراحية الدقيقة في مجال جراحات العيون، والتي شملت علاج حالات عتامة القرنية والقرنية المخروطية لعدد من المرضى. شملت الحالات المريضة المسنة (ث. أ)، حيث تم التنسيق الكامل وإجراء العملية بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى المتعاقدة مع المنظومة. كما تم علاج المريضة (ن. ح)، البالغة من العمر 69 عامًا، والتي كانت تعاني أيضًا من عتامة بقرنية العين، حيث تم إنجاز كافة الإجراءات الإدارية والطبية دون أي معوقات، وإجراء العملية بنجاح في مستشفى سوهاج الجامعي. أما الحالة الثالثة، فكانت لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا، أجرى عملية لعلاج القرنية المخروطية، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز طبية متخصصة في عدة محافظات، مما أسهم في نجاح العملية وتحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ. وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في محافظة أسوان، أن هذه النجاحات المتلاحقة تعكس فاعلية منظومة الإحالة والتنسيق المتبعة بين مقدمي الخدمة، مما يضمن وصول المرضى إلى العلاج المناسب في الوقت الملائم. تستمر الجهود في محافظة الأقصر لتعزيز هذه المنظومة.



