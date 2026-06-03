التابعي: الدوري المصري أولوية للزمالك أمام الكونفدرالية ومواجهة مصر‑برازيل تتطلب ثقة نفسية

أكد بشير التابعي أن الفوز بالدوري المحلي هو هدف أساسي للزمالك قبل مسابقة الكونفدرالية، وأوضح صعوبة انضمام لاعبي الدوري المصري إلى المنتخب البرازيلي، محذراً من ضرورة الثقة النفسية في مواجهة مصر للبرازيل وتوقعه التعادل.

أكد بشير التابعي ، نجم الزمالك السابق ولاعب منتخب مصر، أن تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز يُعَدُّ أولوية قصوى لنادي الزمالك مقارنةً ببطولة الكونفدرالية ، وذلك بسبب الأهمية الكبيرة للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا وما ينتج عنها من فرص مستقبلية للفريق.

وفي تصريحات أجرها خلال برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، شدد التابعي على أن الفوز بالدوري المحلي يفتح الباب أمام الزمالك للتأهل إلى البطولة القارية الأهم، والتي بدورها تمنح النادي فرصة للمنافسة على ألقاب كبرى مثل كأس السوبر الإفريقي وربما المشاركة في كأس العالم للأندية، ما يعزز من سمعة النادي على المستويين القاري والعالمي. وأضاف التابعي أن طموحات الجماهير والرغبة في استعادة البطولات الكبيرة تدفع الإدارة الفنية واللاعبين إلى تركيز الجهود على الدوري، باعتباره المنصة التي تُحدد مسار الموسم وتؤثر مباشرة على القدرة التنافسية للزمالك في المسابقات القارية.





من جهة أخرى، تطرق التابعي إلى موضوع الانضمام المحتمل للاعبين المحترفين في الدوري المصري إلى المنتخب البرازيلي، وهو أمر يعتبره شبه مستحيل نظراً للمعايير الفنية والبدنية المتطلبة في المنتخب البرازيلي. وقال إن فكرة أن يلعب بيزيرا - أحد أبرز نجوم إيطاليا وتابع المنتخب البرازيلي في خضم الانتقالات الأخيرة - في الدوري المصري تعتبر "صعب للغاية"، مؤيداً بذلك فكرة أن ارتفاع مستوى الدوري المصري لا يزال بعيداً عن المستوى المطلوب لتأهيل اللاعبين للمنافسة مع أرقى الفرق الدولية.

وأعرب عن اعتقاده بأن تعزيز جودة التدريب والبنية التحتية في مصر هو السبيل الوحيد لتعزيز فرص ظهور اللاعبين المصريين على الساحة العالمية.



وأخيراً، أعرب التابعي عن رأيه في اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل، مؤكدًا أن الجانب النفسي يلعب دوراً حاسماً في هذه المباراة.

وأوضح أن اللاعبين يجب أن يتحلوا بالثقة ويؤدوا بأداء ثابت دون خوف من اسم الخصم أو تاريخ مواجهاته السابقة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الفنية للمنتخب المصري تعتمد على الحفاظ على التركيز طوال مدة المباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بدقة. وفي الختام توقع التابعي أن تنتهي المباراة بالتعادل، مشيراً إلى أن ذلك سيعكس مستوى تنافسي عادل بين الفريقين إذا ما التزم اللاعبون بخطة اللعب واحتفظوا بالهدوء الذهني طوال اللقاء





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