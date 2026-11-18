وزير الداخلية التشيكي يعلن رفض منح التأشيرات للرياضيين الروس في بطولة العالم لهوكي الجليد للسيدات 2027 رغم حكم كاس

أعلنت وزارة الداخلية التشيك ية رسمياً رفضها السماح لرياضيين من روسيا بالمشاركة في بطولة العالم ل هوكي الجليد للسيدات والتي تقام تحت عمر الثامنة عشرة خلال شهر يناير من عام ألفين وسبعة وعشرين. وأكد وزير الداخلية التشيك ي لوبومير ميتنار في تصريحات رسمية اليوم أن حكومته لن تصدر أي تأشيرات دخول للرياضيين القادمين من الأراضي الروسية، مشدداً على أن الموقف الحكومي ثابت ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية.

تفاصيل منع التأشيرات ودور شنجن

أكد لوبومير ميتنار أن الوزارة تملك أدوات قانونية صارمة لمنع دخول الرياضيين الذين يحملون تأشيرات صادرة من دول أخرى ضمن منطقة شنجن، والتي تسمح عادةً بالسفر بدون تأشيرات إضافية بين دول الاتحاد الأوروبي. وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى سد أي ثغرة قد يستخدمها الرياضيون الروس لدخول البلاد عبر دول مجاورة، مما يعزز من فعالية الحظر المفروض عليهم.

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وأوضح ميتنار في تصريحات تلفزيونية رسمية أن القرارات الحكومية السارية حالياً تحول فعلياً دون إصدار التأشيرات ومشاركة الرياضيين الروس في البطولة المقررة في بلاده. وأكدت وزارة الداخلية استعدادها الكامل للتعامل مع أي محاولات لتجاوز هذا الحظر من خلال الوثائق الدبلوماسية أو الرياضية المقدمة من جهات ثالثة.

ردود الفعل الأوروبية والحظر السابق

أبلغ وزير الخارجية التشيكي نظراءه في الاتحاد الأوروبي بهذا القرار الهام، بهدف منع إمكانية استخدام الرياضيين لتأشيرات صادرة عن دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي ضمن منطقة شنجن. وأكد ميتنار أن وزارة الداخلية التشيكية تمتلك الأدوات القانونية الكاملة للتعامل مع أي موقف طارئ قد ينشأ من محاولات الدخول غير المباشرة، وذلك لضمان تطبيق الحظر بشكل كامل.

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يأتي هذا القرار التشيكي الحازم في ظل تعقيدات قانونية عالمية تتعلق بمشاركة الفرق الروسية في المنافسات الدولية بعد الغزو الشامل لأوكرانيا في عام ألفين واثنان وعشرين. وقد فرض الاتحاد الدولي لهوكي الجليد حظراً سابقاً على الفرق الروسية عقب هذا الحدث التاريخي، مما جعل المشاركة في البطولات الكبرى أمراً مستحيلاً لفترة طويلة.

تأثير حكم محكمة التحكيم الرياضية

أمرت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الاتحاد الدولي لهوكي الجليد في الثلاثين من شهر أكتوبر بقبول مشاركة الفرق الروسية في المنافسات الدولية، مما أنهى الحظر الذي فُرض عقب الغزو الشامل لأوكرانيا. وعلى الرغم من هذا الحكم الدولي الذي يسمح بالمشاركة نظرياً، إلا أن السلطات التشيكية أصرت على تطبيق سياستها الوطنية المستقلة فيما يخص منح التأشيرات.

يوضح هذا التناقض بين القرار الدولي والموقف الوطني أن البطولة ستشهد حضوراً مميزاً من حيث الجدل السياسي والرياضي، حيث ستبقى المشاركة الروسية غير ممكنة عملياً من الجانب التشيكي. وتؤكد هذه التطورات أن الرياضة لم تعد بمنأى عن التداخلات السياسية الدولية، وأن الدول المضيفة تحتفظ بحقها في تحديد شروط المشاركة وفقاً لمصالحها الأمنية والسياسية.