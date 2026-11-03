التجارة بين مصر وسلوفينيا ترتفع 16.1% لتسجل 403 مليون دولار

بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تكشف نمو التبادل التجاري المصري السلوفيني بنسبة 16.1% خلال ثمانية أشهر من 2026، مدعوماً بزيادة الصادرات المصرية والواردات السلوفينية.

كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في قيمة التبادل التجاري الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفينيا ، مسجلاً نمواً بنسبة 16.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026. وقد بلغ إجمالي حجم المبادلات التجارية نحو 403 ملايين دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 347 مليون دولار سجلت خلال الفترة نفسها من العام السابق 2025، مما يعكس زخماً إيجابياً في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تفاصيل الصادرات المصرية إلى السوق السلوفيني

أظهرت البيانات تفوق أداء الصادرات المصرية في السوق السلوفيني، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 18.4% لتصل إلى 316 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 267 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تنوع المحفظة التصديرية المصرية وقدرتها على منافسة المنتجات العالمية في الأسواق الأوروبية.

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وتصدرت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى سلوفينيا، بقيمة بلغت 133 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مما يؤكد اعتماد الاقتصاد السلوفيني على الموارد الطاقة المصرية.

وجاءت الخضروات والفواكه في المركز الثاني كأهم سلع تصديرية مصرية، بقيمة 58 مليون دولار، تلتها الأجهزة الخاصة بالبصريات والسينما بقيمة 30 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بنحو 21 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 18 مليون دولار، مما يعكس قوة القطاع الزراعي والصناعي المصري.

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تحليل الواردات المصرية من سلوفينيا

في المقابل، سجلت الواردات المصرية من سلوفينيا ارتفاعاً بنسبة 8.75% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها إلى 87 مليون دولار، مقارنة بـ 80 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا النمو حاجة السوق المصري للمنتجات التقنية والدوائية المتطورة من شريكه الأوروبي.

وتصدرت المنتجات الصيدلانية قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من سلوفينيا، بقيمة قياسية بلغت 37 مليون دولار، مما يشير إلى الاعتماد المتزايد على الأدوية والمكونات الطبية الدقيقة المستوردة.

وجاءت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليون دولار، تلتها الزيوت العطرية ومحضرات التجميل بقيمة 4 ملايين دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بنحو 3 ملايين دولار، مشكلة حصة كبيرة من الاحتياجات الصناعية والاستهلاكية.

تدفقات الاستثمارات والتحويلات المالية

على صعيد الاستثمارات، أظهرت المؤشرات المالية تحسناً كبيراً في تدفقات رأس المال، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات السلوفينية في مصر إلى 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.3 مليون دولار فقط خلال العام المالي 2023/2024، مما يدل على ثقة المستثمرين السلوفينيين في البيئة الاستثمارية المصرية.

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وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلوفينيا نحو 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 943 ألف دولار في العام السابق، كما ارتفعت تحويلات العاملين من سلوفينيا في مصر إلى 86 ألف دولار، مقابل 14 ألف دولار فقط في العام المالي 2023/2024.

المستوى السكاني والسياق الدبلوماسي

وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بالتزامن مع فعاليات دبلوماسية رفيعة المستوى، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

كما تم تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الاستراتيجية. وفيما يخص المؤشرات السكانية، بلغ عدد سكان مصر نحو 109.7 مليون نسمة في نوفمبر 2026، مقابل 2.1 مليون نسمة في سلوفينيا خلال الشهر نفسه، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.