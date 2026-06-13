التحديث الأخير عن قائمة المنتخب السعودي للمونديال 2026

أعلنت قناة إخبارية عن تعديل في قائمة المنتخب السعودي للمونديال 2026، حيث سيبقى الثلاثي عبد الله آل سالم وعبد الرحمن الصانبي وعبد القدوس عطية في معسكر المنتخب رغم عدم وجودهم في القائمة الرسمية المشاركة في البطولة.

أعلنت قناة إخبارية عن تعديل في قائمة المنتخب السعودي للمونديال 2026، حيث سيبقى الثلاثي عبد الله آل سالم و عبد الرحمن الصانبي و عبد القدوس عطية في معسكر المنتخب رغم عدم وجودهم في القائمة الرسمية المشاركة في البطولة.

ووفقاً لما كشفته صحيفة الشرق الأوسط، فإن المهاجم عبد الله آل سالم لا يزال يمتلك فرصة الانضمام إلى القائمة النهائية، حيث تنتهي المهلة التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتسجيله يوم 14 يونيو، قبل 24 ساعة من المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي أمام أوروجواي. وفي المقابل، تمنح لوائ





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منتخب السعودية كأس العالم 2026 عبد الله آل سالم عبد الرحمن الصانبي عبد القدوس عطية

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