رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، طارق السعيد، يؤكد قدرة النادي على الاستمرار دون الحاجة للاندماج، مع إشارته إلى وجود تأثيرات "غير طبيعية" على أرضية الملعب، مرجحًا أنها "أعمال سحر". كما تحدث عن ميزانية النادي، وخططه المستقبلية، وصعوبة المنافسة مع أندية الشركات، داعيًا لتطبيق تقنية الفيديو (VAR) على نفقة النادي.

في تصريحات مفاجئة، كشف طارق السعيد ، رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة ، عن رؤية النادي للمستقبل، مؤكدًا استقلاليته وقدرته على تجاوز أي تحديات دون اللجوء إلى فكرة الاندماج مع أندية أخرى. وأكد السعيد أن النادي قد اتخذ قرارًا استراتيجيًا بالاعتماد على موارده الذاتية وتطوير منظومته الداخلية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ظاهرة غريبة ومقلقة طفت على السطح، وهي وجود ما وصفه بـ "تأثيرات غير طبيعية" على أرضية ملعب الفريق، في إشارة واضحة إلى اعتقاده بوجود أعمال سحر ية تعيق أداء الفريق.

هذه التصريحات تأتي في سياق اهتمام كبير بوضع نادي الترسانة، خاصة بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام حول نتائج مباريات دوري المحترفين التي شهدت فوز الترسانة والقناة، وكذلك تأهل فريق طائرة الزمالك على حساب الترسانة لدور الـ 8 بكأس مصر، مما يضع النادي في بؤرة الضوء ويتطلب منه توضيح موقفه ورؤيته المستقبلية. وخلال استضافته في برنامج "الماتش" مع الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة "صدى البلد"، أوضح السعيد أن ملف الدمج لم يتم طرحه بشكل رسمي على طاولة النادي حتى اللحظة، وأن الإدارة قد حسمت أمرها باتخاذ خطوات عملية نحو تحويل النادي إلى شركة كرة قدم، وطرح أسهمها للاكتتاب، مما سيعزز من قدرته المالية والتشغيلية، دون الحاجة إلى الارتباط بأي كيان آخر. وأضاف السعيد أن ميزانية النادي تبلغ حوالي 30 مليون جنيه مصري سنويًا، وهي ميزانية يتم تدبيرها بالكامل من الموارد الذاتية للنادي، دون الاعتماد على أي دعم خارجي، وهو ما يعكس قوة القاعدة الجماهيرية للنادي واعتماده على استثماراته. وأشار إلى أن النادي يمتلك قاعدة تضم 35 ألف عضو عامل، بالإضافة إلى اهتمامه بتطوير 12 لعبة رياضية مختلفة، مما يدل على الطموح الشامل لتطوير الرياضة داخل النادي. وقد أشار السعيد إلى أنه منذ توليه مسؤولية رئاسة النادي، وضع خطة مالية حكيمة تقضي بأن لا تتجاوز ميزانية قطاع كرة القدم نسبة 25% من إجمالي ميزانية النادي، وذلك لضمان استقرار الموارد وعدم إثقال كاهل النادي. ومع ذلك، اعترف السعيد بأن المنافسة أصبحت شديدة وصعبة للغاية في ظل وجود أندية الشركات التي تتمتع بفوارق مالية هائلة، وأن تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز يتطلب استثمارات ضخمة قد تصل إلى 100 مليون جنيه مصري، وهو مبلغ يعتبر تحديًا كبيرًا للنادي في الوقت الحالي. وفي تطور مثير للاهتمام، كشف السعيد عن ملاحظات مقلقة تتعلق بحالة ملعب الفريق، حيث أوضح أن النادي لاحظ وجود ما وصفه بـ "أعمال سحر مدفونة داخل النادي"، مؤكدًا أن أحد المشايخ قد أشار إلى أن حالة الملعب غير جيدة، وأن هذه العوامل قد تكون مؤثرة على أداء اللاعبين. وبناءً على هذه المعطيات، طالب السعيد بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) في مباريات فريق الترسانة، حتى لو تحمل النادي تكاليفها بالكامل، وذلك لضمان تحقيق العدالة التحكيمية وتوفير بيئة تنافسية عادلة. واختتم السعيد تصريحاته مؤكدًا أن أندية عريقة مثل الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي قادرة على مواصلة مسيرتها بنجاح واستقلالية دون الحاجة إلى فكرة الدمج، مما يعكس قناعة راسخة لديه بأهمية الحفاظ على هوية الأندية واستقلاليتها. يشكل هذا الموقف المعلن من نادي الترسانة، بقيادة طارق السعيد، نقطة تحول محتملة في مشهد الأندية المصرية، حيث يؤكد على رغبة الأندية في الاعتماد على الذات وتطوير منظومتها الداخلية بدلًا من البحث عن حلول خارجية قد تضيع هويتها. إن فكرة تحويل النادي إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها خطوة جريئة قد تفتح آفاقًا جديدة لتمويل وتطوير الرياضة في مصر، لكنها تتطلب أيضًا تخطيطًا دقيقًا وتنفيذًا محكمًا لضمان نجاحها. أما عن قضية "الأعمال السحرية"، فهي قضية تثير جدلًا واسعًا في المجتمع المصري، وتعكس جزءًا من المعتقدات الثقافية التي قد تؤثر أحيانًا على تفسير الأحداث الرياضية. ومع ذلك، فإن مطالبة النادي بتطبيق تقنية الفيديو (VAR) هي مطلب مشروع وعملي من الناحية الرياضية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى التحكيم وضمان عدالة المباريات، وهو ما يعكس وعيًا بأهمية التكنولوجيا الحديثة في تطوير اللعبة. يبقى نادي الترسانة، بتاريخه العريق ورواده المخلصين، أمام تحديات كبيرة، ولكن قراره بالاستقلال واعتماده على موارده الخاصة، مع سعيه لحل أي مشكلات قد تواجهه، يعكس إصرارًا على النهوض من جديد وبناء مستقبل مشرق.





