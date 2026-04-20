التصعيد الميداني يتفاقم في جنوب لبنان وسط تدمير المنازل وتوسع نطاق التواجد الإسرائيلي

تقرير ميداني يغطي تفجيرات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع استعراض الأرقام الرسمية للضحايا والنازحين، وتحليل للاستراتيجية العسكرية المعروفة بالخط الأصفر في ظل غياب أفق واضح للتهدئة.

تتواصل التطورات الميدانية المتلاحقة في جنوب لبنان في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين على تنفيذ سلسلة من عمليات التفجير المتعمدة التي استهدفت منازل سكنية في بلدة الخيام الواقعة في قضاء مرجعيون.

وقد أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن هذه العمليات تندرج ضمن سياسة التدمير الممنهج التي تتبعها القوات الإسرائيلية في القرى الحدودية، حيث دوت انفجارات عنيفة هزت أرجاء البلدة، مما أدى إلى تسوية عدد من المباني بالأرض وزيادة معاناة السكان الذين يعيشون تحت وطأة النزوح والتهديد الدائم. وفي سياق متصل، لم يتوقف مسلسل التهديدات عند بلدة الخيام، بل امتد ليشمل مناطق أخرى في محافظة الجنوب، حيث تلقت صيدلية تقع في مواجهة القصر البلدي ببلدة حارة صيدا اتصالا تحذيريا مجهول المصدر يطالب بإخلاء المبنى بالكامل في غضون عشر دقائق فقط. وفور تلقي هذا البلاغ، تحركت الأجهزة المعنية بالتنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، حيث جرت عملية إخلاء سريعة للسكان والموظفين من المبنى والمحيط الحيوي له، وسط حالة من التوتر والترقب خوفا من استهداف محتمل قد يلحق المزيد من الأضرار بالمدنيين والبنية التحتية المتهالكة بالفعل. تأتي هذه الأحداث في ظل وضع إنساني كارثي تعيشه البلاد منذ اندلاع العدوان في الثاني من مارس الماضي، حيث تشير التقارير الرسمية إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أرقام مفزعة، إذ سجلت وزارة الصحة اللبنانية مقتل نحو 2294 شخصا وإصابة أكثر من 7544 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فضلا عن نزوح أكثر من مليون نسمة عن ديارهم ومناطق سكنهم الأصلية بحثا عن ملاذات آمنة بعيدا عن مناطق العمليات العسكرية. وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن هدنة مؤقتة لمدة عشرة أيام، إلا أن الواقع الميداني يشي بتعقيدات كبيرة على الأرض، خاصة مع التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي أكد بوضوح أن تل أبيب لا تنوي الانسحاب، بل تسعى لترسيخ سيطرتها العسكرية على كافة المناطق التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية خلال هذه الفترة، وهو ما ينسف الآمال الدولية في التوصل إلى تسوية سلمية شاملة تنهي معاناة الشعب اللبناني. وفي تطور لافت على الصعيد التكتيكي، كشفت التقارير الإعلامية العبرية، بما في ذلك صحيفة يديعوت أحرونوت ومعاريف، عن قيام الجيش الإسرائيلي برسم ما أسماه الخط الأصفر، وهو شريط حدودي وهمي يمتد جنوب نهر الليطاني بعمق يتراوح ما بين 4 إلى 10 كيلومترات، ويبدأ من بلدة الناقورة وصولا إلى بلدة الخيام. هذا الخط يهدف إلى تحديد مناطق نفوذ القوات الإسرائيلية وتطويق المساحات التي يسيطرون عليها فعليا. ووفقا للمعطيات المتاحة، فإن الجيش الإسرائيلي يتواجد الآن بشكل مباشر في نحو 55 بلدة وقرية جنوبي لبنان، مما يضع المنطقة في حالة من التماس العسكري المباشر والمستمر. إن هذا الواقع يفرض تحديات وجودية على الدولة اللبنانية، حيث تتقاطع التجاذبات السياسية الإقليمية مع العمليات الميدانية، مما يجعل من أي تحرك مستقبلي نحو التهدئة أمرا محفوفا بالمخاطر في ظل تمسك كل طرف بمواقفه العسكرية، وتحديدا الرغبة الإسرائيلية المعلنة في الحفاظ على هذا التواجد الميداني كأداة ضغط في المفاوضات السياسية التي لم تثمر بعد عن نتائج ملموسة تنهي الاحتلال أو تعيد النازحين إلى قراهم





