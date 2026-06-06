التشكيلة الرسمية للمنتخب المصري استعدادًا لكأس العالم 2026

أعلن المدير الفني حسام حسن عن قائمة الفراعنة النهائية قبل خوض منافسات كأس العالم 2026 في مباراة ودية ضد البرازيل.

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، حسام حسن ، التشكيلة الرسمية التي ستخوض المواجهة الودية ضد البرازيل، وهي المباراة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق كأس العالم 2026 .

المباراة تقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة من فجر يوم الأحد على ملعب هانتينجتون في كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. ضمت القائمة مجموعة من اللاعبين البارزين مثل محمد الشناوي، محمد صلاح، وإمام عاشور وغيرهم. يشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة من الموندial إلى جانب منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران. 果园 Pavitra مشواره بمواجهة بلجيكا في 15 يونيو الساعة العاشرة مساءً، ثم يواجه نيوزيلندا في 22 يونيو الساعة الرابعة فجرًا، وأخيرًا إيران في 27 يونيو الساعة السادسة صباحًا





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