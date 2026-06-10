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التصعيد الأمني في البحرين: إطلاق صافرات الإنذار وإجراءات وقائية

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التصعيد الأمني في البحرين: إطلاق صافرات الإنذار وإجراءات وقائية
بحرينإنذاردفاع جوي
📆6/10/2026 2:43 AM
📰ElwatanNews
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية في الخليج العربي، حيث أصدرت الوزارة إنذارات عاجلة بإطلاق صافرات الإنذار بعد رصد هجمات صاروخية وطائرات مُسيَّرة تستهدف الأراضي البحرينية.

أعلنت وزارة الداخلية ال بحرين ية، صباح الأربعاء، إطلاق صافرات ال إنذار في عدد من المناطق، داعية المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالهدوء والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن، مع متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

الدفاعات الجويةوتأتي التصريحات الرسمية من وزارة الداخلية البحرينية وسط تصاعد التوترات الإقليمية في الخليج العربي، فقد أصدرت الوزارة إنذارات عاجلة بإطلاق صافرات الإنذار بعد رصد هجمات صاروخية وطائرات مُسيَّرة تستهدف الأراضي البحرينية، في مؤشر على تصعيد أمني محتمل وتأهب كامل من السلطات المحلية للتعامل مع أي تهديدات مباشرة ضد المدنيين والبنى التحتية الحيوية. وتشير تقارير أمنية إلى أن منطقة الخليج شهدت خلال الأسابيع الماضية توتراً متزايداً بسبب حوادث مماثلة شملت هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على دول مجاورة، مما دفع البحرين إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي والتنسيق مع التحالفات العسكرية في المنطقة لضمان حماية المنشآت الحيوية ومجالها الجوي.

كما تؤكد السلطات البحرينية أن الإجراءات الوقائية تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني وسلامة المواطنين، في ظل احتمالات مواجهة هجمات جديدة من جهات غير معلنة، ما يجعل الاستجابة السريعة للتهديدات الجوية أمراً بالغ الأهمية في تقليل الأضرار المحتملة وضمان استقرار الوضع الداخلي. خطوات حجز 48 ألف شقة من بنك التعمير والإسكان والأسعار المتوقعة.. بينها الاجتماعي والفاخ

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بحرين إنذار دفاع جوي أمن توترات إقليمية

 

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