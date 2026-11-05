التحالف الوطني للعمل الأهلي يختتم لقاءات الاندماج مع تسع مؤسسات جديدة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينهي سلسلة الاجتماعات مع المؤسسات التسع المنضمة حديثاً بموجب القرار الجمهوري 374 لسنة 2026 لتعزيز الشراكة والتنسيق.

اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بشكل رسمي، سلسلة لقاءاته التمهيدية التي عقدت مع ممثلي المؤسسات التسع المنضمة حديثاً إلى عضويته، وذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط المؤسسية وتفعيل آليات العضوية بشكل فعلي. وقد تمت هذه الخطوة تماشياً مع القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2026، والذي أقرّ انضمام هذه الكيانات التنموية إلى الهيكل العام للتحالف، مما يوسع من قاعدة الشراكة ويعزز من قدرات العمل الأهلي في مختلف المحافظات المصرية.

آليات الاندماج والتعريف بالتحالف الوطني للعمل الأهلي

تهدف هذه الجولات من اللقاءات المباشرة إلى تقديم رؤية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشكل واضح، وذلك من خلال شرح الأولويات الاستراتيجية التي يعتمد عليها التحالف في عمله اليومي، بالإضافة إلى تفصيل آليات العمل الإدارية والتنفيذية التي تتبناها الكيانات الموحّدة. وقد ركزت العروض التقديمية على كيفية تفعيل العضوية الجديدة لجعلها شراكة فاعلة وليست شكلية، مما يضمن استمرارية الحركة التنموية وتواصلها مع القطاعات المختلفة في المجتمع المصري.

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علاوة على ذلك، تم استعراض أنشطة وخبرات المؤسسات الجديدة بشكل مفصل، وذلك لمناقشة فرص التعاون والتكامل بين جميع الأطراف المشاركة في البرنامج التنموي. وقد سعت هذه الجلسات إلى تحديد مجالات العمل المشتركة التي يمكن من خلالها دمج الإمكانيات المتنوعة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يتبناها التحالف كهدف استراتيجي بعيد المدى. كما تم التركيز على أهمية تبادل الرؤى والمعارف حول سبل الاستفادة من الخبرات التقنية والميدانية التي تمتلكها كل مؤسسة عضو.

المؤسسات المنضمة ومجالات تخصصها التنموي

ضمّت قائمة المؤسسات التسع المنضمة حديثاً تحت مظلة القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2026 مجموعة متنوعة من الجهات الخيرية والتنموية التي تمتلك خبرات متخصصة في مجالات مختلفة، مما يثري محفظة عمل التحالف. وشملت هذه المؤسسات مؤسسة التعليم أولًا، والتي تركز على الجانب التعليمي، وجمعية التطوير والتنمية المهنية المتخصصة في تحسين المهارات الوظيفية، ومؤسسة مصطفى السلاب الخيرية التي لها حضور قوي في المجال الإنساني.

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إلى جانب ذلك، انضمت مؤسسة مجاهد نصار، ومؤسسة النادي الأهلي للتنمية، وجمعية كابسي للتنمية والخدمات الاجتماعية، مما يعكس تنوع الجغرافيا التي يغطيها التحالف والقطاعات التي يستهدفها. كما ضمّت القائمة مؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، ومؤسسة الإخوة الإنسانية، وهي مؤسسات تجمع بين الدعم التقني والنفسي والإنساني، مما يوفر منظومة متكاملة من الدعم للمجتمعات المحلية.

كانت هذه الجلسات فرصة مثالية لتبادل الخبرات بين ممثلي هذه المؤسسات العشر، والتعرف على مجالات العمل المختلفة التي تتخصص فيها كل جهة، مما يسهل عملية التنسيق المستقبلي. وقد تم بحث آليات التنسيق المشترك التي تضمن عدم تكرار الجهود وتعارضها، بدلاً من ذلك، يتم توجيهها نحو مسارات مكملة لبعضها البعض لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي.

توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة

يسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال هذه الخطوات إلى توسيع قاعدة الشراكة بين مؤسساته، وتعزيز التكامل التشغيلي لتبادل الخبرات والموارد بشكل أفضل. ويهدف هذا التكامل إلى دعم كفاءة منظومة العمل الأهلي ككل، مما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تظهر في المستقبل. كما يساهم هذا النهج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية والمنظمات الدولية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الحرص الدائم للتحالف على تعظيم أثر العمل الأهلي في مختلف المحافظات المصرية، من خلال توحيد الجهود وتوسيع نطاق التدخلات التنموية لتشمل فئات أوسع من المجتمع. ومن خلال الاستفادة من الإمكانيات المتنوعة والخبرات المتراكمة لدى المؤسسات الأعضاء، يتم بناء شراكات استراتيجية قوية تعمل على تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المختلفة.

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وفي سياق آخر من أخبار القطاع الأهلي، تمكنت جمعية "أطباء مصر" من توجيه تهانيها إلى الدكتور حسام فاهم، وذلك بعد انتخابه رسميًا لمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي لجمعيات الخصوبة والعقم، مما يعكس الارتفاع المهني والاكاديمي لعضو الجمعية في المحافل الدولية.