أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاط صواريخ باليستية بحوثية، بعد عملية رد عسكري استهدفت منابع القوة الحوثية، وسط تصعيد مستمر في النزاع.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في صباح يوم الأحد، عن نجاح الدفاع الجوي في اعتراض وإسقاط صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه العاصمة الرياض. وقد جاء هذا الإعلان مباشرة عقب ساعات من تنفيذ التحالف لـ "عملية رد عسكري" واسعة النطاق استهدفت مواقع في الأراضي اليمنية، مما يعكس تصعيداً ملحوظاً في وتيرة المواجهات العسكرية بين الطرفين.

تفاصيل اعتراض الصواريخ والرد العسكري السعودي

كتب المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، عبر منصة "إكس" أنه تم تدمير صاروخ بالستي كان يوجه نحو المملكة، مؤكدًا نجاح اعتراضه. وكان المالكي قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى تنفيذ عملية عسكرية ردعية، ركزت استهدافها على "مصادر حيوية" تستخدمها الميليشيا الحوثية لتوجيه ضرباتها بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك لتهديد الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

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وفي سياق متصل، أوضح التحالف أن دفاعاته الجوية اعترضت عدة مقذوفات أُطلقت خلال السبت، بينها صاروخ كروز استهدف الرياض ليلًا، بالإضافة إلى هجمات أخرى وجهت نحو جنوب المملكة. ونجح الدفاع الجوي في إسقاط صاروخ بالستي كان موجهًا نحو مدينة الشقيق الساحلية في منطقة جازان، وهي مدينة تضم منشآت استراتيجية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه تزود مناطق واسعة من الجنوب، دون وقوع أي إصابات بين المدنيين.

استهداف البنية التحتية وصد الهجمات الحوثية

من جهة أخرى، أفاد الحوثيون بأنهم استهدفوا مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو السعودية على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى محطتين لتوليد الكهرباء في جنوب غرب المملكة خلال الـ48 ساعة الماضية. وذكرت الجماعة اليمنية أيضًا استهدافها لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومعامل غاز الحوية، وبنية تحتية للطاقة في مناطق أخرى، دون تحديد مواعيد دقيقة لهذه العمليات.

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ورداً على التصعيد، أصدرت السلطات السعودية إنذارات أمنية عاجلة في مدينة جازان والأجزاء الأخرى من المملكة، بما في ذلك المنطقة الشرقية. وسبق هذا الإجراء تحذيرات الدفاع المدني السعودي، الذي أكد لاحقًا زوال الخطر بعد نجاح عمليات الاعتراض، مشيرًا إلى أن الهجمات الحوثية كانت تستهدف منشآت حيوية لتأمين احتياجات السكان.

الموقف السياسي الحوثية وشروط التسوية السلمية

أظهر عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيون، محمد علي الحوثي، استعداد الجماعة للتوصل إلى تسوية مع السعودية، شريطة وقف الهجمات الجوية ورفع ما تصفه بـ "الحصار" المفروض على اليمن. جاء هذا الإعلان ردًا على اجتماع عقدته مسؤولون سعوديون وباكستانيون وأتراك في إسلام آباد لمناقشة اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة في أغسطس عام 2024، والتي أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دعم بلاده لأمن سيادة السعودية.

أكد الحوثي أن احترام سيادة اليمن سيزيل أسباب المواجهة مع المملكة، مشيرًا إلى أن يده ممدودة نحو "سلام مشرّف" يرفض الاستسلام. ووصف الهجمات السعودية السابقة على اليمن بـ "العدوان"، مشدداً على أن وقف هجوم الحوثيين على السعودية يرتبط مباشرة بوقف الرياض لهجماتها على الأراضي اليمنية ورفع الحصار عن البلاد، في خطوة تعكس تعقيد الوضع السياسي والعسكري في المنطقة.

تاريخ النزاع وتوسيع النفوذ الحوثي الاستراتيجي

اندلع الصراع في اليمن عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى، مما دفع السعودية إلى قيادة تحالف عسكري عام 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دولياً. وقد تجددت وتيرة القتال بشكل ملحوظ في يوليو الماضي عقب انهيار هدنة كانت سارية منذ عام 2022، مما فتح جبهة جديدة في سياق الحرب الأوسع في الشرق الأوسط.

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ووسع الحوثيون في سبتمبر الماضي مناطق نفوذهم لتشمل مدينة المخا والساحل الغربي لليمن، وصولاً إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويواصل الطرفان التصعيد في ظل عدم وجود حلول دبلوماسية شاملة، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن ويؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي في البحر الأحمر.